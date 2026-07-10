Более десяти самостроев снесли на пляжах Анапы за два дня

Власти Анапы продолжают чистку побережья от самовольно установленных временных объектов торговли и общепита. От предупреждения чиновники перешли к действиям.

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«Только за 2 последних дня на пляжных территориях силами администрации демонтировано 7 сооружений, которые эксплуатировались как объекты торговли и отдыха. Еще 4 объекта владельцы демонтировали самостоятельно»,

— отметила мэр Анапы Светлана Маслова в соцсетях.

Рейды проводятся ежедневно в рамках борьбы с самозахватом муниципальной земли: инспекторы объезжают пляжи, фиксируют нарушения и составляют протоколы. Особое внимание уделяется точкам общепита и киоскам, которые чаще всего устанавливаются с нарушениями. Мэр Анапы подчеркнула, что все действия властей строго регламентированы местным положением о порядке освобождения участков от незаконно размещенных временных строений.

Напомним, мэрия Анапы решила обратиться в ФАС с требованием проверить тарифы в городских маршрутках. Цены выросли в июне.