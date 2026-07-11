15 инопланетных мест России

Обычно за «марсианскими» плато и «лунными» кратерами туристы летят в Исландию или Чили. Однако уникальные космические пейзажи можно найти гораздо ближе - от суровых скал Карелии до дымящихся вулканов Курильских островов.

© Александр Пирагис/РИА Новости

В большинстве этих локаций нет асфальтированных дорог, а вместо привычного сервиса путешественников ждут дикая природа и экстремальные маршруты. Добраться туда самостоятельно бывает непросто: часто требуется специальная техника, пропуска в заповедники или погранзоны, поэтому многие выбирают организованные экспедиции.

1. Плато Путорана: застывшая лава и тысячи водопадов

Огромное базальтовое плато на Таймыре за Полярным кругом образовалось после древнего излияния магмы. Оно включает гигантские ступенчатые каньоны, каскады водопадов и глубокие озера, напоминающие скандинавские фьорды.

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Базовые однодневные выходы и более глубокие туры на Таймыр обычно стартуют из Норильска, а ключевой точкой маршрутов часто становится живописное озеро Лама.

2. Столбы выветривания Маньпупунер: каменные идолы Урала

Семь огромных каменных столбов высотой с двенадцатиэтажный дом стоят посреди пустынной тундры в Республике Коми. Своей необычной формой они обязаны миллионам лет воздействия ветра и осадков.

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Место считается священным у народа манси, а добраться сюда из-за строгих заповедных правил проще всего на вертолете. Маркетплейс арктических путешествий BestArctic включает Маньпупунер в материалы о самых красивых местах российской Арктики.

3. Момский природный парк: ледяные галереи Якутии

Здесь находятся потухшие вулканы Балаган-Тас и Урага-Тас, а также гигантская наледь Улахан-Тарын, которая не тает даже в сорокаградусную летнюю жару. Потоки замерзшей воды образуют целые ледяные пещеры и галереи.

Это одна из самых суровых и изолированных локаций на северо-востоке Якутии. Чтобы спланировать путешествие туда, можно опираться на подборки маршрутов по самым необычным местам Якутии и экспедиций вглубь тундры.

4. Ледник Романтиков: исчезающий лед Ямала

Живописный реликтовый ледник затаился в долине горного массива Рай-Из на Полярном Урале. Летом у его подножия образуется небольшое озеро с ярко-бирюзовой ледяной водой.

© Мария Картуз/ТАСС

Из-за глобального потепления ледник стремительно тает, поэтому не стоит не откладывать поездку.

5. Мыс Дежнёва: восточная граница Евразии

Официальный край континента, где крутые скалы обрываются вглубь Берингова пролива. В хорошую погоду отсюда можно разглядеть берега Аляски.

© Юрий Смитюк/ТАСС

Путешественники приезжают на Чукотку ради суровых морских пейзажей, заброшенных китобойных поселков и наблюдения за серыми китами.

6. Лапландский заповедник: царство зимней тишины

Один из старейших заповедников страны расположен в Мурманской области. Зимой вековые ели здесь полностью покрываются тяжелыми шапками снега, превращаясь в причудливые белые скульптуры, а по ночам над замерзшими озерами разгорается северное сияние.

© Павел Львов / РИА Новости

Летом регион превращается в северную сказку с реками, болотами, птицами и длинными белыми ночами. Лапландский заповедник и окрестности Мурманска часто включают в туры выходного дня и недельные маршруты.

7. Териберка: постапокалипсис на берегу Баренцева моря

Старинный рыбацкий поселок на Кольском полуострове привлекает людей скелетами заброшенных деревянных кораблей, песчаными пляжами с круглыми камнями-«яйцами динозавров» и возможностью выйти в открытое море, чтобы увидеть касаток.

© Юлий Ахромеев/РИА Новости

Существуют туристические маршруты, которые включают Териберку и побережье Баренцева моря - от коротких программ до экспедиционных автотуров по трассе М18.

8. Камчатка: земля действующих вулканов

Полуостров, где геологические процессы не затихают ни на минуту. На Камчатке можно подняться к дымящимся фумаролам (трещинам в районе вулканов), прогуляться по черному песчаному пляжу или увидеть Мертвый лес, засыпанный пеплом во время мощнейшего извержения Толбачика.

© Наталия Акбирова/РИА Новости

9. Кунашир: базальтовые скалы и кипящие озера

Самый южный из больших Курильских островов знаменит мысом Столбчатый - уникальной стеной из плотно подогнанных друг к другу пятиугольных базальтовых столбов. Эксперты отмечают, что логистика там сложная, но за счёт организованных туров она превращается в приключение, а не квест.

© Юрий Смитюк/ТАСС

На острове также находится действующий вулкан Менделеева, у подножия которого бьют горячие термальные источники. Туры туда сравнивают с путешествиями на другую планету.

10. Южные Курилы: необитаемые острова на краю архипелага

На Южных Курильских островах цепочка действующих вулканических хребтов уходит прямо в Тихий океан. Экспедиции по этим островам включают высадки в безлюдных бухтах и прогулки в затерянных поселках. Всё это - на фоне вулканических пейзажей.

© Данил Годлевский/РИА Новости

11. Сахалин: заброшенный маяк Анива

Одна из главных визитных карточек острова - старинный японский маяк, построенный на отдельно стоящей скале на стыке Охотского моря и залива Анива. Полуразрушенное бетонное сооружение, окутанное туманами и штормовыми волнами, выглядит как декорация к фантастическому фильму.

© Александр Кряжев/РИА Новости

Путешествие по Сахалину - это сочетание прогулок по береговой линии, поездок к маяку, морских выходов и знакомства с островной жизнью.

12. Горный парк Рускеала: мраморный каньон Карелии

Затопленный карьер, где когда-то добывали мрамор для дворцов Санкт-Петербурга. Отвесные серые скалы уходят в грунтовую воду насыщенного изумрудного цвета.

© Илья Тимин/РИА Новости

Зимой здесь включают художественную подсветку, которая превращает каньон в декорации к сказке. Искать туры в Рускеалу можно в подборках по Карелии.

13. Каньон «Большие ворота»: эхо древнего океана

Каменный коридор в Ненецком автономном округе, прорезанный рекой Белой среди базальтовых скал. Миллионы лет назад здесь находилось древнее море, поэтому на берегах до сих пор находят окаменелые остатки доисторических растений, раковины моллюсков и полудрагоценные агаты.

Сюда обычно попадают по воде или в составе комбинированных туров по Печоре и окрестностям, совмещая каньон с тундрой, побережьем и знакомством с жизнью Ненецкого края.

14. Соловецкие острова: уединение посреди Белого моря

Соловецкие острова в Белом море - это одновременно и духовный центр, и суровый северный архипелаг с каменными лабиринтами. Помимо знаменитого каменного монастыря-крепости, острова притягивают тишиной, суровыми каменистыми пляжами и густыми туманами, иногда полностью отрезающими это место от материка.

© Павел Львов/РИА Новости

Программа туров обычно включает монастырь, прогулки, выходы к берегу и, если позволяет погода, морские маршруты.

15. Этно-Ямал: быт на краю кочевой тундры

Иногда «космическое» впечатление производит не рельеф, а уклад жизни людей. Этнотуры на Ямал знакомят не только с тундрой.

© Донат Сорокин/ТАСС

Поездка в гости к ненецким оленеводам позволяет пожить в настоящем чуме, примерить традиционную одежду из оленьих шкур и увидеть, как огромные стада переправляются через бескрайнюю арктическую тундру.

Как спланировать поездку?

За вулканами, лавовыми полями и ледяными галереями необязательно нужно лететь на другой конец света: 15 мест из этого списка доказывают, что своя «другая планета» давно есть в России - от Карелии и Архангельска до Камчатки, Чукотки и Курильских островов.

Кому‑то ближе вулканы Камчатки и чёрные пляжи Халактырского берега, кому‑то - тундра Ямала с чумами и стадами оленей, кому‑то - штормовое Баренцево море у Териберки или лавовые ступени плато Путорана.

Добраться до большинства из этих мест без подготовки невозможно: нужны вездеходы, вертолеты и специальные разрешения. Проще всего выбрать готовые экспедиционные маршруты на агрегаторах. Благодаря им можно найти проверенные арктические туры и поездки на Дальний Восток - от коротких экскурсий выходного дня до многодневных автономных походов.