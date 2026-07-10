В Сочи провели массовую проверку пляжей с акватории Черного моря

Представители мэрии и Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) провели комплексный мониторинг пляжных территорий с акватории моря в Сочи. Проверка охватила пляжи Адлерского, Хостинского и Центрального районов курорта.

Как сообщили в пресс-службе администрации курорта, комиссия оценила готовность инфраструктуры, соблюдение договоров водопользования и уровень безопасности на побережье. Особое внимание уделили работе спасателей, организации охраны и системе видеонаблюдения.

В администрации отметили, что в городе установлено более двух тысяч камер, часть из которых интегрирована в систему "Безопасный город". Порядок на набережных обеспечивают полиция и казачьи патрули.

Для оперативного решения вопросов, возникающих в ходе летнего курортного сезона, жители и гости Сочи могут обращаться по установленным каналам связи.