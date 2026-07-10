В Магадане путешественникам из ЮАР подарили северный оберег и солнечного коня
В Магадане путешественникам-кинематографистам из Южноафриканской республики Йохану и Страйхеру Баденхорстам вручили сувениры на память. Об этом сообщает правительство Магаданской области.
Напомним, что гости из ЮАР совершили путешествие от Мурманска до Магадана на грузовиках. По пути они снимают фильм, который потом покажут на южноафриканском телевидении.
"Наше путешествие - это не про политику, а про людей. Мы хотим узнать, как живут русские, что их радует или печалит, чем они гордятся. Россия не всегда понятна людям на Западе, и мы хотим показать ее настоящую через культуру, кухню, музыку", - сказал Йохан Баденхорст.
Путешественники посетили Центр народных промыслов и ремесел, где им рассказали о создании регионального проекта "Вышитая карта Магаданской области", а также вручили сувениры "северный оберег" и "солнечный конь" - символы культур Севера и России - стали для гостей пожеланием счастья, силы и удачи.