В Магадане путешественникам из ЮАР подарили северный оберег и солнечного коня

В Магадане путешественникам-кинематографистам из Южноафриканской республики Йохану и Страйхеру Баденхорстам вручили сувениры на память. Об этом сообщает правительство Магаданской области.

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Напомним, что гости из ЮАР совершили путешествие от Мурманска до Магадана на грузовиках. По пути они снимают фильм, который потом покажут на южноафриканском телевидении.

"Наше путешествие - это не про политику, а про людей. Мы хотим узнать, как живут русские, что их радует или печалит, чем они гордятся. Россия не всегда понятна людям на Западе, и мы хотим показать ее настоящую через культуру, кухню, музыку", - сказал Йохан Баденхорст.

Путешественники посетили Центр народных промыслов и ремесел, где им рассказали о создании регионального проекта "Вышитая карта Магаданской области", а также вручили сувениры "северный оберег" и "солнечный конь" - символы культур Севера и России - стали для гостей пожеланием счастья, силы и удачи.