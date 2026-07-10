Подмосковье стало одним из самых популярных направлений для отдыха

Московская область стала одним из самых популярных направлений для загородного уикенда летом 2026 года в России. Дома бронируются на 10% чаще, чем в прошлом году, сообщили изданию «Вести Подмосковья» эксперты Авито Путешествий.

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Этим летом россияне отдыхают по двум основным сценариям: отправляются в короткие поездки на выходные (1-2 ночи) или уезжают в полноценный отпуск примерно на 11 дней. Оба формата становятся популярнее, но отличаются целями, географией и бюджетом. В обоих случаях растёт интерес к загородному отдыху. Так, загородные дома на 1–2 ночи бронируют на 10% чаще, чем в прошлом году, а на периоды от 7 ночей - на 17%.

Для уикенда обычно выбирают дом недалеко от крупного города, а для длительной поездки отправляются к морю, на природу или в другой регион. Для короткого загородного отдыха россияне чаще всего выбирают Московскую и Ленинградскую области, Краснодарский край, Башкортостан и Самарскую область.

Такой формат позволяет сменить обстановку без дальней поездки: провести время с друзьями, собраться всей семьей или отметить свадьбу и другое летнее событие. Заметнее всего спрос на дома для уикенда вырос в Пензенской области - на 64%. Интерес к региону, в том числе, поддерживает празднование Сабантуя. В Амурской области, где проходит международный фестиваль «Российско-китайская ярмарка культуры и искусства», число бронирований увеличилось на 51%.

Рост также зафиксирован в Кировской (+42%) и Оренбургской (+40%) областях и Красноярском крае (+39%). Загородные дома на выходные бронируют в среднем для компании из семи человек. Аренда обходится примерно в 16 тысяч рублей за ночь. Такие поездки планируют за 47 дней до заезда. Если загородный уикенд - это чаще отдых большой компанией в отдельном доме, то городской формат выбирают для короткого путешествия за новыми впечатлениями, событиями или атмосферой другого места. Спрос на квартиры и апартаменты для летних выходных остается стабильным.

Самые популярные города - Москва, Санкт-Петербург, Казань, Краснодар и Нижний Новгород. При этом туристы все чаще рассматривают и менее привычные направления. В Тыве число бронирований квартир выросло на 58% на фоне проведения буддийского форума и фестиваля кочевников. В Якутии, где проходит национальный праздник Ысыах, спрос увеличился на 26%, а в Магаданской области, принимающей туристский слет «Больше, чем путешествие», - на 25%.

Квартиры на выходные обычно снимают на троих. Средняя стоимость составляет около 4,1 тысячи рублей в сутки, а бронирование оформляют за 24 дня до заселения. Короткие поездки становятся отдельным сценарием летнего досуга. Они не обязательно заменяют большой отпуск: уикенд позволяет сменить обстановку, посетить событие или провести время с близкими в ожидании более продолжительной поездки.

Полноценный летний отпуск длится в среднем 11 дней. В зависимости от цели, россияне выбирают морские курорты, природные направления или крупные города. При отпуске у моря загородные дома чаще всего бронируют в Краснодарском крае и Дагестане. Среди городов наиболее востребованы Сочи, Геленджик и Анапа - там туристы обычно останавливаются в квартирах и апартаментах. На природе в число популярных направлений для аренды домов входят Карелия и Ленинградская область.

При этом быстрее всего число длительных бронирований загородного жилья растет в Тюменской области - на 93%, Башкортостане - на 88% и Архангельской области - на 70%. Интерес к этим регионам поддерживает насыщенная летняя программа. В Тюмени проходит САП-фест на Туре, в Башкортостане - несколько семейных фестивалей, а в Архангельской области - гастрофестиваль «Еда поморская» и мероприятия к юбилею Кенозерского парка.

Среди городских направлений особенно востребован Санкт-Петербург. Растет интерес и к другим регионам: число длительных бронирований квартир в Калужской области увеличилось на 48%, в Хабаровском крае - на 16%, в Приморском крае - на 12%. Среди поводов для поездки - «Дни Достоевского» и «Архстояние Детское» в Калужской области, «АмурФест.Лето» в Хабаровском крае, Фестиваль клубники и круизы по Дальнему Востоку в Приморье. Загородные дома для отпуска обычно бронируют на семью из четырех человек. Средняя стоимость составляет около 7,8 тысячи рублей в сутки. Такие поездки начинают планировать за 120 дней - на 16 дней раньше, чем летом 2025 года.

В квартирах во время длительных поездок останавливаются в среднем втроем. Аренда обходится примерно в 5 тысяч рублей за ночь. Бронируют жилье за 100 дней до заселения - на 11 дней раньше, чем годом ранее.