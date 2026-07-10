Подмосковье стало одним из самых популярных направлений для отдыха

В Подмосковье растет популярность загородного отдыха
Московская область стала одним из самых популярных направлений для загородного уикенда летом 2026 года в России. Дома бронируются на 10% чаще, чем в прошлом году, сообщили изданию «Вести Подмосковья» эксперты Авито Путешествий.
Этим летом россияне отдыхают по двум основным сценариям: отправляются в короткие поездки на выходные (1-2 ночи) или уезжают в полноценный отпуск примерно на 11 дней. Оба формата становятся популярнее, но отличаются целями, географией и бюджетом. В обоих случаях растёт интерес к загородному отдыху. Так, загородные дома на 1–2 ночи бронируют на 10% чаще, чем в прошлом году, а на периоды от 7 ночей - на 17%.
Для уикенда обычно выбирают дом недалеко от крупного города, а для длительной поездки отправляются к морю, на природу или в другой регион. Для короткого загородного отдыха россияне чаще всего выбирают Московскую и Ленинградскую области, Краснодарский край, Башкортостан и Самарскую область.
Такой формат позволяет сменить обстановку без дальней поездки: провести время с друзьями, собраться всей семьей или отметить свадьбу и другое летнее событие. Заметнее всего спрос на дома для уикенда вырос в Пензенской области - на 64%. Интерес к региону, в том числе, поддерживает празднование Сабантуя. В Амурской области, где проходит международный фестиваль «Российско-китайская ярмарка культуры и искусства», число бронирований увеличилось на 51%.
Рост также зафиксирован в Кировской (+42%) и Оренбургской (+40%) областях и Красноярском крае (+39%). Загородные дома на выходные бронируют в среднем для компании из семи человек. Аренда обходится примерно в 16 тысяч рублей за ночь. Такие поездки планируют за 47 дней до заезда. Если загородный уикенд - это чаще отдых большой компанией в отдельном доме, то городской формат выбирают для короткого путешествия за новыми впечатлениями, событиями или атмосферой другого места. Спрос на квартиры и апартаменты для летних выходных остается стабильным.
Самые популярные города - Москва, Санкт-Петербург, Казань, Краснодар и Нижний Новгород. При этом туристы все чаще рассматривают и менее привычные направления. В Тыве число бронирований квартир выросло на 58% на фоне проведения буддийского форума и фестиваля кочевников. В Якутии, где проходит национальный праздник Ысыах, спрос увеличился на 26%, а в Магаданской области, принимающей туристский слет «Больше, чем путешествие», - на 25%.
Квартиры на выходные обычно снимают на троих. Средняя стоимость составляет около 4,1 тысячи рублей в сутки, а бронирование оформляют за 24 дня до заселения. Короткие поездки становятся отдельным сценарием летнего досуга. Они не обязательно заменяют большой отпуск: уикенд позволяет сменить обстановку, посетить событие или провести время с близкими в ожидании более продолжительной поездки.
Полноценный летний отпуск длится в среднем 11 дней. В зависимости от цели, россияне выбирают морские курорты, природные направления или крупные города. При отпуске у моря загородные дома чаще всего бронируют в Краснодарском крае и Дагестане. Среди городов наиболее востребованы Сочи, Геленджик и Анапа - там туристы обычно останавливаются в квартирах и апартаментах. На природе в число популярных направлений для аренды домов входят Карелия и Ленинградская область.
При этом быстрее всего число длительных бронирований загородного жилья растет в Тюменской области - на 93%, Башкортостане - на 88% и Архангельской области - на 70%. Интерес к этим регионам поддерживает насыщенная летняя программа. В Тюмени проходит САП-фест на Туре, в Башкортостане - несколько семейных фестивалей, а в Архангельской области - гастрофестиваль «Еда поморская» и мероприятия к юбилею Кенозерского парка.
Среди городских направлений особенно востребован Санкт-Петербург. Растет интерес и к другим регионам: число длительных бронирований квартир в Калужской области увеличилось на 48%, в Хабаровском крае - на 16%, в Приморском крае - на 12%. Среди поводов для поездки - «Дни Достоевского» и «Архстояние Детское» в Калужской области, «АмурФест.Лето» в Хабаровском крае, Фестиваль клубники и круизы по Дальнему Востоку в Приморье. Загородные дома для отпуска обычно бронируют на семью из четырех человек. Средняя стоимость составляет около 7,8 тысячи рублей в сутки. Такие поездки начинают планировать за 120 дней - на 16 дней раньше, чем летом 2025 года.
В квартирах во время длительных поездок останавливаются в среднем втроем. Аренда обходится примерно в 5 тысяч рублей за ночь. Бронируют жилье за 100 дней до заселения - на 11 дней раньше, чем годом ранее.
«Сценарии летнего отдыха зависят от его продолжительности. Для выходных россияне выбирают загородные дома недалеко от крупных региональных центров, причем готовы платить за ночь больше, потому что поездка короткая. В отпуск едут к морю на полторы недели и тщательно планируют бюджет: средняя стоимость ночи почти вдвое ниже, чем на уикенд, а подходящие варианты ищут за три месяца», - говорит руководитель направления «Привлечение гостей» Авито Путешествий Анастасия Бардина.