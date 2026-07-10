Аэропорт Сочи обслужит более 200 рейсов после отмены ограничений

Аэропорт Сочи обслужит 238 рейсов за сутки по фактическому расписанию после неоднократного введения временных ограничений на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщается в Telegram-канале аэропорта.

Накануне Росавиация неоднократно вводила временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Сочи. Последний раз они были введены в среду в 16:25 мск. К текущему часу самолеты выпускают и принимают по согласованию с соответствующими органами.

"Мы готовы обслужить 116 рейсов на прилет, 122 рейса на вылет, а также 40 тыс. пассажиров", - говорится в сообщении.

На вылет к этому часу в Сочи, согласно данным онлайн-табло аэропорта, задерживаются 16 рейсов, в том числе по одному в Киров, Нижний Новгород, Казань, Самару, Ижевск, Челябинск, Минеральные Воды, Дубай (ОАЭ), Екатеринбург, Тюмень и Омск, по два - в Санкт-Петербург. Три рейса задерживаются в Москву.

На прилет задержан еще 21 рейс, в том числе по одному из Омска, Красноярска, Ижевска, Кемерова, Минеральных Вод, Дубая, Самары, Казани и Нижнего Новгорода, по два - из Екатеринбурга, Новосибирска, Тюмени и Санкт-Петербурга. Четыре рейса задерживаются из Москвы.