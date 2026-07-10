Турагентам рассказали, сколько подписчиков должно быть у них в МАКС

Власти одного из регионов попросили представителей турбизнеса завести канал в национальном мессенджере MAКС. Скрином соответствующего письма, разосланного из областного ведомства, которое отвечает за развитие туризма, поделился один из турагентов. Обсуждение этой темы проходит в тг-чате для профессионалов турбизнеса «Курилка ТурДома 2.0».

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Как выяснилось из документа, в регионе установлены целевые показатели по количеству подписчиков каналов отелей, туроператоров и турагентов в МАКС. На 1 сентября оно составляет 3,8 тыс. человек. А к началу 2027 года должно быть еще на 1 тыс. больше.

Дабы важность процесса была понятна всем, в письме подчеркнули, что достижение данного уровня «является важной задачей для всего туристского сообщества региона». Впрочем, у представителей турбизнеса разные мнения на этот счет.

«Это что за наглость? Как хочу, так и веду свою деятельность», – считает топикстартер.

Другие полагают, что ничего плохого в рассылке нет, так как никто не обязывает ничего делать:

«Там же написано “просим рассмотреть”. Ну и ответьте мягким отказом, если не хотите».

По мнению юристов, ничего противоестественного в таком посыле и правда нет. Открытие канала в данном случае – дело добровольное. А ведомство «в связи с реализацией комплекса мероприятий, направленных на внедрение МАКС», вынуждено идти на такие шаги.

Ранее TourDom.ru писал, что меньше 2 месяцев осталось у российских отелей, чтобы приобрести и настроить оборудование, которое позволит заселять гостей по МАКС.