РСТ: 60% россиян покупают авиабилеты в течение 30 дней до вылета

От 60% до 64% россиян в 2026 году покупают авиабилеты не раньше, чем за месяц до вылета. Об этом говорится в исследовании Российского союза туриндустрии (РСТ), с которым ознакомился ТАСС.

"Из полученных данных можно увидеть, что львиную долю билетов (на рейсы внутри страны - прим. ТАСС) покупают в течение 30 дней до вылета (76% в 2025 году, 60% в 2026 году). По данным за 2025 год, доля таких бронирований выше, чем в 2026 году, так как лето только началось, и большая часть билетов на летние рейсы будет бронироваться в июле и августе", - сообщили в РСТ.

По данным союза, 15% билетов на внутренних рейсах забронировано за 30-60 дней до вылета, 9% - за 60-90 дней и 6% - за 90-120 дней.

Среди тех, кто бронирует авиабилеты в течение 30 дней до вылета, большинство (42%) покупают их за неделю до отправления, 26% - за две недели. В разрезе дней большая часть туристов бронирует билеты на самолет за день до вылета. В 2026 году так поступило уже около 3,5 тыс. человек, в день вылета купили билеты 1,2 тыс. пассажиров.

На международных направлениях ситуация аналогичная. Большинство - 64% - россиян бронируют авиабилеты в течение 30 дней до вылета, 17% - в течение двух месяцев. Среди планирующих перелет за месяц 41% купили билеты за неделю, 25% - за две недели. В день вылета забронировали авиабилеты за рубеж 73 человека, за день - 538.