Эксперт рассказал, во сколько обойдется отдых на Черноморском побережье

Отдых на побережье Черного моря на 10 дней в июле обойдется россиянам в сумму около 50-60 тыс. рублей на человека. Повышение цены составило около 5% по отношению к аналогичному периоду 2025 года, сообщила ТАСС на форуме "Дикоросы" исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

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«На побережье Черного моря, в Краснодарском крае это обходится в среднем в июле порядка 50-60 тысяч [рублей] на 10 дней на человека. Это с размещением в комфортной гостинице 3-4 звезды с завтраками либо без», — сказала собеседница агентства.

Ломидзе добавила, что в июле 2026 года не произошло ожидаемого сезонного повышения цен на 25% на Черноморском побережье из-за снижения спроса.

«Эксперты говорят, что у нас начало летнего сезона сместилось с июня на июль, <...> активных поездок в июне, в том числе и за границу, не было. В июле туристы наконец осознали, что все-таки лето проходит и надо куда-то ехать», — пояснила она.

Форум "Дикоросы" проходит в Новосибирске с 9 по 12 июля. В 2025 году он вошел в сетевую программу Международного туристического форума "Путешествуй!" Фонда Росконгресс и объединяет деловую программу, выставку и мастер-классы.

ТАСС — генеральный информационный партнер мероприятия.