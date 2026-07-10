Как Москва встречает гостей со всего мира

В столице регулярно повышаются стандарты гостеприимства. Благодаря этому растет число туристов.

© Вечерняя Москва

За первые три месяца 2026 года Москву посетили около 6 миллионов туристов, включая более 550 тысяч путешественников из-за рубежа. Общий турпоток за этот период вырос на пять процентов по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, а число гостей из стран дальнего зарубежья увеличилось на 12 процентов.

«Столица активно расширяет и модернизирует инфраструктуру размещения: строятся современные гостиничные комплексы, комфортабельные санатории и кемпинги, одновременно ведется реконструкция и приспосабливание исторических зданий под объекты размещения, отвечающие современным требованиям качества и комфорта», — рассказала начальник Управления развития средств размещения и контрольно-надзорной деятельности Мостуризма Дарья Яшина.

Путешественники приезжают в Москву практически со всего мира. Столица предлагает гостям все больше новых туристических услуг. В первую очередь изменения касаются отелей. Особое внимание с их стороны уделяется внедрению единых высоких стандартов обслуживания и цифровых технологий. Помимо уже ставших привычными электронных замков и магнитных ключ-карт, столичные отели активно используют виртуальных ассистентов в мессенджерах и решения на основе искусственного интеллекта.

Такие цифровые сервисы обеспечивают оперативную обработку запросов гостей, персонализируют обслуживание и повышают скорость взаимодействия с персоналом.

Многие столичные отели предлагают услуги аттестованных гидов, которые с радостью проведут экскурсию по городу на разных языках.

«Мы сотрудничаем только с профессиональными гидами, имеющими аккредитацию», — подчеркнул управляющий одного из отелей Никита Бурзаковский.

Прямая речь

Алина Михайлова, Представитель крупной сети отелей: