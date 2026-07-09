Турагенты попросили поддержать туротрасль Крыма

Альянс туристических агентств (АТА) обратился с письмом в Минэкономразвития (копия есть в нашей редакции), в котором обращает внимание на проблему: туристы в силу сложившихся в последнее время обстоятельств, отказавшиеся от забронированного отдыха в Крыму, не могут получить возврат денег в разумные сроки.

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«Это лишает людей возможности оперативно организовать поездки на альтернативные направления», – говорится в письме и разъясняется, что сезон на российских пляжных курортах короткий, а семьи с детьми нуждаются в летнем отдыхе у моря, пока температура воды позволяет купаться.

Отраслевое объединение попросило Минэк рассмотреть возможность господдержки турбизнеса Крыма. В числе предлагаемых мер – «предоставление субсидий туроператорам и коллективным средствам размещения, осуществляющим возврат денежных средств туристам по договорам на поездки в Республику Крым и Севастополь, которые не могут быть исполнены в первоначальном виде». Кроме того, по мнению АТА, туроператорам и крымским отельерам необходимо дать «отсрочки по уплате страховых и иных взносов и налоговых платежей», а также «предоставить субсидии на сохранение занятости работников гостиничного сектора и иных предприятий туриндустрии в размере одного минимального размера оплаты труда на каждого штатного сотрудника на июль-август 2026 года».

Масштаб проблемы пояснила порталу TourDom.ru юрист Альянса туристичеких агентств Мария Чапиковская. По ее словам, турагенты – участники отраслевого объединения буквально ежедневно получают сигналы от туристов, которые не могут своевременно получить возврат денег от гостиниц.

«Есть случаи, когда в выплате, которая по закону должна быть осуществлена в течение 10 дней после предъявления требования, отказывают вовсе. Или обещают ее только к концу сентября», – говорит специалист.

Что касается туроператоров, то, по словам Марии Чапиковской, крупные федеральные компании, как правило, оперативно решают вопрос с возвратами. А вот с крымскими поставщиками турпродукта, у которых относительно скромные объемы деятельности, зачастую возникают сложности.

Безусловно, нужно понимать: отельеры и туркомпании полуострова не по злой воле «затягивают» с выплатами. Они в силу внешних обстоятельств оказались в сложной ситуации. Далеко не у всех есть финансовая подушка на подобные случаи. Едва ли не единственный вариант для многих – рассчитывать, что до конца сезона удастся заработать необходимые для возвратов суммы, ведь ранее полученные предоплаты за бронирования, как правило, оперативно расходуются на поддержание текущей деятельности: покрытие затрат, налоговые платежи и т. д.

Ранее мы писали, что туристы стали чуть активнее бронировать отдых в Крыму на это лето.