Названы самые выгодные направления для отдыха в РФ

Дешевле всего в июле и августе 2026 года обойдется перелет и проживание в Саратове, Архангельске и Волгограде. Об этом говорится в исследовании сервиса "Яндекс путешествия", с которым ознакомился ТАСС.

"Для общей оценки "Яндекс путешествия" сложили медианную стоимость перелета и среднюю цену одной ночи. Таким образом, самым выгодным российским направлением стал Саратов (совокупным показатель составляет 15 950 рублей). Также в тройку вошли Архангельск и Волгоград (17 140 рублей у каждого из городов). У Архангельска преимущество в более выгодном перелете, а у Волгограда - в более выгодном размещении", - рассказали в компании.

В топ-10 также вошли: Самара (17,2 тыс. рублей), Пермь (17,5 тыс. рублей), Тюмень (18 тыс. рублей), Ижевск (18,3 тыс. рублей), Уфа (18,4 тыс. рублей), Оренбург (18,7 тыс. рублей) и Казань (18,8 тыс. рублей).

Согласно исследованию, среди популярных российских регионов ниже всего средняя стоимость ночи в июле и августе в Вологодской (5,7 тыс. рублей), Ростовской (6,2 тыс. рублей) и Новосибирской (6,5 тыс. рублей) областях. Также в топ-10 вошли: Дагестан (7,4 тыс. рублей), Иркутская (7,6 тыс. рублей), Костромская (8 тыс. рублей) и Ярославская (8,1 тыс. рублей) области, Кабардино-Балкария (8,2 тыс. рублей).

По медианной стоимости перелета в России в топ-3 выгодных направлений вошли Архангельск (медианная стоимость в июле - августе 8,7 тыс. рублей), Самара (9,8 тыс. рублей) и Саратов (10 тыс. рублей). Кроме того, в рейтинге оказались: Казань (10,3 тыс. рублей), Мурманск (11,3 тыс. рублей) и Москва (11,9 тыс. рублей).