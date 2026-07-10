В Москве признали безопасными пять пляжей

В столице временно запретили купаться на четырех пляжах из-за несоответствия воды микробиологическим нормам, оставив открытыми лишь пять объектов.

Число разрешенных мест для купания в столице сократилось до пяти, хотя в начале сезона функционировали девять таких зон, сообщает столичное управление Роспотребнадзора.

«Из открывшихся в начале купального сезона девяти зон отдыха по состоянию на 09.07.2026 функционируют пять зон отдыха с купанием: озеро Белое, Путяевский пруд № 1, «Серебряный бор – 2», «Серебряный бор – 3», Пионерский пруд», – подчеркнули в ведомстве.

Ограничения коснулись Большого городского пруда, Школьного озера, зоны «Тропарево» и пляжа «Динамо». Там купание временно приостановлено из-за неудовлетворительных микробиологических показателей воды. В случае выявления нарушений специалисты выдают предписания очистить водоемы, заменить песок и установить запрещающие знаки.

Эпидемиологи продолжают мониторинг в течение всего летнего сезона. К 9 июля сотрудники ведомства отобрали 322 пробы воды. В аккредитованных лабораториях провели более 2,5 тыс. исследований на санитарно-химические и микробиологические показатели.

Как писала газета ВЗГЛЯД, врач Александр Парамонов посоветовал выбирать для купания только официально разрешенные водоемы.

Ранее представитель столичного главка МЧС Людмила Боярова напомнила о правилах безопасности на воде в жаркую погоду.