Власти Сочи оценили загрузку отелей на уровне 78%

Загрузка гостиниц в Сочи в начале июля достигла 78%, а сейчас на курорте одновременно находится около 160 тыс. отдыхающих, сообщили в пресс-службе администрации города.

Число туристов с начала года превысило 3,5 млн человек, и эта нагрузка требует усиления контроля за туристической сферой, отметили в мэрии. Особенное внимание решили уделить автотуристам и услугам в сфере джипинга. За последние 2 недели специалисты проверили 118 автомобилей, 84 водителя привлекли к административной ответственности, еще 11 машин отправили на спецстоянку.

Власти обратились к туристам с напоминанием регистрировать выход на маршруты в горных и лесных районах, соблюдать ограничения, связанные с пожарной безопасностью.

На пляжах ежедневно контролируют состояние территорий и пресекают несанкционированную продажу нарезанных фруктов и бахчевых культур из-за риска пищевых отравлений.

Сейчас в Сочи работает около 180 пляжей общей вместимостью до 300 тыс. человек. В городе благоустроено около 41 км береговой линии. 65 пляжей получили высшую федеральную категорию качества «Синий флаг». С начала лета Роспотребнадзор проверил около 3,5 тыс. проб морской воды. Все исследования показали соответствие санитарным нормам.