Бугульма ворвалась в топ-5 по России

За первое полугодие 2026 года средняя продолжительность пребывания туристов в Бугульме выросла на 81% — с 1,6 до 2,8 дня. Город занял четвёртое место в России по этому показателю, обогнав многие популярные курорты. Руководитель Ассоциации отелей Казани и Татарстана Инга Гадзаова связала этот рост с событийными мероприятиями, а власти делают ставку на создание круглогодичного курорта «Карабашское море» с горнолыжным комплексом и инвестициями более 300 млн рублей.

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За первое полугодие 2026 года Бугульма продемонстрировала впечатляющий рост туристической привлекательности. Согласно исследованию сервиса OneTwoTrip, средняя продолжительность пребывания отдыхающих в городе увеличилась на 81% — с 1,6 до 2,8 дня. По этому показателю Бугульма заняла четвёртое место среди всех направлений России, уступив лишь Витязево (рост в 2,1 раза), Александрову (+91%) и Туапсе (+89%).

Руководитель Ассоциации отелей Казани и Республики Татарстан Инга Гадзаова в интервью «Татар-информу» связала этот феномен с событийными мероприятиями, которые проходят в районах республики. По её словам, туристы приезжают на такие события семьями и посещают сразу несколько локаций, что увеличивает не только турпоток, но и среднее время пребывания.

Власти Бугульминского района делают ставку на масштабный инвестиционный проект — создание круглогодичного курорта «Карабашское море». Как сообщил глава района Дамир Фаттахов, инвестор планирует вложить в создание современного курортного комплекса более 300 млн рублей. Проект объединит Карабашское водохранилище, горнолыжный комплекс и гостиницы. «Мы последовательно создаём круглогодичный курорт. Лето — вода, прогулки. Зима — горные лыжи. Межсезонье — семейные выходные, гастрономические конкурсы и фестивали», — рассказал Фаттахов.

Уже 1 и 2 августа на берегу Карабашского моря впервые пройдёт всероссийский мультифестиваль «ЭкоНива Карабаш Фест» с трейлами, заплывами и детскими стартами. А наличие действующего аэропорта в Бугульме, по словам Фаттахова, создаёт уникальные возможности для привлечения туристов не только из Татарстана, но и из соседних регионов.

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