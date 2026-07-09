Посетители Петергофа пожаловались на мороженое за 2600 рублей

Туристы пожаловались на высокие цены в Петергофе. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».

© Газета.Ru

Посетители музея-заповедника рассказали в соцсетях, что цена мороженого на его территории может достигать 2600 рублей, а хот-дога — 1000 рублей. Так, четыре рожка с лакомством могут стоить семье 11 тысяч рублей, а сосиска с топингами продается по цене ресторанного блюда, поскольку стоимость указывается за граммы, а не за порцию.

В пресс-службе музея-заповедника подтвердили, что, хотя услуги питания в парке предоставляет арендатор и цены там находятся «на среднем уровне», на точках действительно была выявлена проблема — отдельные сотрудники без ведома покупателя добавляли дополнительные ингредиенты, из-за чего итоговая цена вырастала в разы. В связи с этим от компании-оператора потребовали усилить контроль за персоналом и продавать добавки только с устного согласия клиента, чтобы в будущем исключить подобные инциденты и обеспечить прозрачность ценообразования.

В начале июня Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что отели Сочи вынуждены снижать цены для привлечения туристов на курорт летом. По словам члена экспертного совета Ассоциации отельеров АМОС Андрея Шишкина, отельеры идут на такой шаг, «чтобы получить хоть какое-то количество гостей». Так, стоимость размещения в Сочи в мае упала на 15% при том, что на лето были проданы лишь 25-30% номеров.