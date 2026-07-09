От пляжа до протокола: сколько стоит поход в магазин в бикини

Российским гражданам напомнили о юридических рисках, связанных с летним гардеробом. Как рассказал председатель коллегии адвокатов Московской области Виктор Наумов, прогулка в купальнике по городским улицам или магазинам может обернуться административным протоколом и штрафом.

Ключевым фактором для привлечения к ответственности является не сам факт наличия пляжной одежды, а демонстративное пренебрежение общественными нормами. Если человек ведет себя вызывающе, провоцирует конфликты или отказывается соблюдать дресс-код конкретного заведения (например, заходит в супермаркет прямо с пляжа), его действия могут быть квалифицированы как мелкое хулиганство.

«Пренебрежительное отношение к обществу и общественному порядку, демонстративное поведение — например, хождение по улице, посещение магазина или кинотеатра в купальнике... все это может быть квалифицировано как мелкое хулиганство», — пояснил эксперт.

Согласно статье 20.1 КоАП РФ, нарушителям грозит:

Штраф от 500 до 1 000 рублей; Административный арест на срок до 15 суток.

В случае оказания сопротивления полиции сумма взыскания возрастает до 2 500 рублей, сообщает Pravda.Ru.

Особое внимание адвокат обратил на полное обнажение в общественном месте. Такие действия выходят за рамки административного правонарушения и могут повлечь уголовную ответственность по статье 213 УК РФ (хулиганство). При этом Наумов подчеркнул, что обычный путь от отеля до береговой линии законом не преследуется.