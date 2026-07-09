Автобусные поездки на Кубань продемонстрировали рекордный рост

Автобусные поездки в Краснодарский край в июне продемонстрировали рекордный рост, увеличившись на 36% по сравнению с результатами аналогичного периода прошлого года. Об этом стало известно в ходе совещания в совещании президента РФ Владимира Путина с членами Правительства, где, среди прочего, обсуждалась и ситуация в транспортном комплексе страны. Министр транспорта Андрей Никитин отметил, что отрасль работает стабильно, обеспечивая бесперебойную логистику пассажиров и грузов в непростых условиях.

Положительная динамика наблюдается и по другим популярным туристическим направлениям: путешествия в города Золотого кольца стали востребованнее на 14%, а поездки на курорты Северного Кавказа — на 22%. Наряду с автобусным сообщением высокий интерес сохраняется к железнодорожным перевозкам, для которых к летнему сезону подготовлено порядка 62 миллионов мест, а для поездок к Черноморскому побережью и в Минеральные Воды задействовано 150 пар поездов.

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