Курорты Кубани делят туристов: одни переполнены, другие пустеют

Курорты Кубани в летнем сезоне 2026 года показывают очень разную динамику. Одни направления заполняются быстрее обычного, другие заметно теряют туристов. На фоне общего интереса к отдыху на Черном море особенно выделяются Анапа и Геленджик, тогда как Сочи и Туапсе, по оценкам участников рынка, уступают часть потока.

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Анапа в этом году стала одним из главных фаворитов сезона. Туроператоры и представители рынка отмечают, что загрузка здесь выросла в разы по сравнению с прошлым летом, а по ряду оценок — почти вдвое. Курорт выбирают за более понятную логистику, относительно доступные цены и высокий спрос на семейный отдых на побережье Кубани.

Геленджик тоже прибавил, хотя и более умеренно. Эксперты говорят о росте турпотока примерно на 8%, что для курортного рынка уже заметный результат.

Одновременно усилился интерес к Азовскому побережью, где спрос вырос в среднем на 6–8%, и часть отдыхающих переориентировалась именно туда.

А вот Сочи и Туапсе в этом сезоне чувствуют себя слабее. В Сочи турпоток снижается, а часть туристов рассматривает альтернативные направления на Черном море. В Туапсинском округе также фиксируется спад — участники рынка говорят о снижении интереса на 10–25% в зависимости от формата отдыха и размещения.

На выбор курорта все сильнее влияют не только цены и заполняемость отелей, но и практические вопросы поездки. Очереди на заправках, ограничения на бензин на курортах Кубани, и нестабильная логистика заставляют автотуристов заранее искать, где проще добраться до моря и где легче найти жилье и топливо. Из-за этого многие семьи планируют отпуск не только по стоимости, но и по удобству дороги.

Дополнительное давление на спрос создают и авиаперевозки. В Сочи аэропорт продолжает работать со сбоями, поэтому часть туристов отказывается от перелетов в пользу поездок на машине в другие курортные города.

Стоимость отпуска в Краснодарском крае при этом остается высокой. Средний чек заметно превышает общероссийские значения, а продолжительность поездки на побережье обычно выше средней. Это еще один фактор, который делает туристов более чувствительными к выбору курорта, особенно в пик сезона.