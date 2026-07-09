Туристы, ранее отказавшиеся от поездки в Крым, перебронируют те же гостиницы дешевле
Отельерам Крыма стали поступать «повторные» заявки: некоторые туристы, ранее аннулировавшие бронирования на лето, вновь выкупают номера в тех же гостиницах зачастую по более выгодным ценам. Об этом порталу TourDom.ru рассказал источник на туррынке полуострова.
Информацию нам подтвердила гендиректор туроператора «Мультитур» Юлия Высоканова. Правда, она отметила, что явление пока не массовое:
«Тенденция есть, но слабая. Восстанавливается до пяти бронирований в неделю. На фоне общего объема прошедших аннуляций это крохи».
В туроператоре «Дельфин» пояснили, что выделить «повторные» заявки технически сложно. При этом обратили внимание на некоторую активизацию спроса. «Число бронирований устойчиво растет с прошлого четверга, 2 июля», – привел цифры руководитель компании Сергей Ромашкин. Он добавил, что до восстановления показателей месячной давности пока далеко: объем бронирований в дату 8 июля вдвое меньше, чем 8 июня.
Гостиницы Крыма сейчас делают ставку на привлечение отдыхающих с самого полуострова, а также из Южного федерального округа. Именно на них ориентированы многочисленные спецпредложения. «Акция предполагает скидку 35% для гостей с регистрацией в Крыму и Севастополе, Краснодарском крае, Ростовской, Волгоградской, Астраханской областях, Республике Калмыкия», «По тарифу “Для южан” гости из ЮФО могут отдохнуть со скидкой 20% до 24 сентября при условии полной предоплаты» – подобные объявления замечены на сайтах многих крымских гостиниц и санаториев. Дисконт порой составляет до 50%.
Очевидно, акцент на «своих» связан с транспортной проблемой – добраться на полуостров из центральных регионов сейчас сложнее и из-за бензинового кризиса, и из-за сокращения числа поездов.
Как рассказал наш крымский источник, туристы отправляются в основном на южный берег – в Ялту, Алушту, на западном побережье – в Евпаторию, на восточном – в Судак. На этих курортах уже более-менее решен вопрос с электроснабжением, хотя перебои в подаче электричества еще случаются. Можно купить и топливо на АЗС, правда цены на него пока «кусаются».