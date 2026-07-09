Отельерам Крыма стали поступать «повторные» заявки: некоторые туристы, ранее аннулировавшие бронирования на лето, вновь выкупают номера в тех же гостиницах зачастую по более выгодным ценам. Об этом порталу TourDom.ru рассказал источник на туррынке полуострова.

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Информацию нам подтвердила гендиректор туроператора «Мультитур» Юлия Высоканова. Правда, она отметила, что явление пока не массовое:

«Тенденция есть, но слабая. Восстанавливается до пяти бронирований в неделю. На фоне общего объема прошедших аннуляций это крохи».

В туроператоре «Дельфин» пояснили, что выделить «повторные» заявки технически сложно. При этом обратили внимание на некоторую активизацию спроса. «Число бронирований устойчиво растет с прошлого четверга, 2 июля», – привел цифры руководитель компании Сергей Ромашкин. Он добавил, что до восстановления показателей месячной давности пока далеко: объем бронирований в дату 8 июля вдвое меньше, чем 8 июня.

Гостиницы Крыма сейчас делают ставку на привлечение отдыхающих с самого полуострова, а также из Южного федерального округа. Именно на них ориентированы многочисленные спецпредложения. «Акция предполагает скидку 35% для гостей с регистрацией в Крыму и Севастополе, Краснодарском крае, Ростовской, Волгоградской, Астраханской областях, Республике Калмыкия», «По тарифу “Для южан” гости из ЮФО могут отдохнуть со скидкой 20% до 24 сентября при условии полной предоплаты» – подобные объявления замечены на сайтах многих крымских гостиниц и санаториев. Дисконт порой составляет до 50%.

Очевидно, акцент на «своих» связан с транспортной проблемой – добраться на полуостров из центральных регионов сейчас сложнее и из-за бензинового кризиса, и из-за сокращения числа поездов.

Как рассказал наш крымский источник, туристы отправляются в основном на южный берег – в Ялту, Алушту, на западном побережье – в Евпаторию, на восточном – в Судак. На этих курортах уже более-менее решен вопрос с электроснабжением, хотя перебои в подаче электричества еще случаются. Можно купить и топливо на АЗС, правда цены на него пока «кусаются».