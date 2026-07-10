«Чумпинг»: на Ямале придумали новый формат отдыха на природе

На Ямале придумали новый формат отдыха на природе — «чумпинг». Название объединяет сразу два понятия: традиционный северный чум и популярный сегодня глэмпинг.

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Необычная туристическая площадка развернётся на станции Красный Камень, неподалёку от реки Собь. Именно здесь в выходные пройдёт фестиваль для любителей активного отдыха. Участников ждут пешие маршруты по живописным местам Полярного Урала, мастер-классы по туризму, лекции и отдых в окружении северной природы.

Один из маршрутов пройдёт от Харпа до станции Красный Камень, а второй приведёт путешественников к озеру Духов.

Ранее сообщалось, что ямальцев приглашают в семейный поход на Жёлтую гору.

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