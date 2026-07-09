Термины автотуризма предложили закрепить в российском законодательстве

Представители отрасли автотуризма и профильных ведомств ряда регионов предложили законодательно закрепить ключевые понятия в этой сфере. Инициатива должна унифицировать подходы к развитию инфраструктуры и позволить учитывать доходы регионов от автомобильного туризма, сообщили в Общенациональной ассоциации автомототуризма и караванинга.

Предложения направлены в комитет Госдумы по туризму. В частности, предлагается определить автомобильный туризм как поездки на собственном или арендованном транспорте по автомобильным дорогам, а автомобильный туристский маршрут — как согласованный маршрут с объектами притяжения и необходимой инфраструктурой.

По мнению представителей отрасли, единая терминология позволит сформировать общие требования к созданию автотуристской инфраструктуры и маршрутов, разработке туристических продуктов и кодов ОКВЭД, а также наладить статистический учет экономического эффекта от автотуризма для регионов.

Президент Общенациональной ассоциации автомототуризма и караванинга Сергей Лобарев отметил, что формирование нормативной базы необходимо для реализации Концепции развития автомобильного туризма до 2035 года.

Вопрос обсуждался на заседании рабочей группы при комитете Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры. Инициативу также поддержал путешественник и профессор Павел Садчиков. По его мнению, введение единой терминологии позволит участникам рынка использовать общий понятийный аппарат и ускорит развитие отрасли.