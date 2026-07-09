Старшее поколение изменило свое отношение к путешествиям

Россияне старшего возраста всё чаще воспринимают путешествия как важную часть жизни после выхода на пенсию. Каждый третий житель страны в возрасте 55–75 лет заявил, что потратил бы неожиданно полученные деньги на поездку.

При этом за первые четыре месяца 2026 года представители «серебряного возраста» сформировали 22,4% внутреннего туристического потока — такие данные получили эксперты Сбер2В Аналитики и СберМаркетинга в совместном исследовании.

Участникам опроса предложили представить ситуацию, в которой они получили сумму, равную двум месячным доходам. В этом случае 36% респондентов выбрали бы путешествие, 46% направили бы средства на лечение, 32% — на улучшение жилищных условий, а 28% предпочли бы сохранить деньги или инвестировать их. Ещё по 27% опрошенных заявили, что потратили бы средства на помощь детям или внукам.

Авторы исследования отмечают, что речь идёт о финансово устойчивой аудитории: около половины россиян в возрасте 55–75 лет продолжают работать, а медианный личный доход представителей этой группы составляет около 40 тыс. рублей.

По данным исследования СберМаркетинга, за пределы своего региона в прошлом году выезжали 43% представителей «серебряного возраста», а зарубежные поездки совершали 11% опрошенных.

Реальная туристическая активность подтверждает высокий интерес старшего поколения к путешествиям. Лидер направления Сбер2В Аналитики Денис Козицкий отметил, что только за первые четыре месяца 2026 года туристы старше 55 лет совершили 10,3 млн поездок по России, обеспечив 22,4% всего внутреннего турпотока.

Внутри возрастной группы сохраняются различия в предпочтениях. Женщины чаще выбирают поездки внутри страны: такие путешествия совершали 46% опрошенных женщин против 40% мужчин. При этом мужчины заметно активнее выбирают зарубежные направления — 35% против 20% среди женщин.

Региональная статистика Сбер2В Аналитики показывает, что наибольшая доля туристов старше 55 лет в структуре внутренних поездок приходится на Центральный федеральный округ (25%) и Северо-Западный федеральный округ (24,3%). Самые низкие показатели зафиксированы в Уральском (16,6%) и Дальневосточном (16,2%) федеральных округах.

Среди российских регионов наибольшая доля туристов «серебряного возраста» во внутреннем турпотоке отмечена в Ленинградской области (28,7%), Московской области (28,3%) и Ставропольском крае (27,5%).

Существенное влияние на туристическую активность оказывает занятость. Исследование СберМаркетинга показывает, что работающие пенсионеры путешествуют чаще: за последние 12 месяцев поездки по России совершали 51% из них, тогда как среди тех, кто живёт только на пенсию, этот показатель составил 37%.

Финансовое поведение туристов старше 55 лет также отличается от средних показателей по другим возрастным группам. По данным Сбер2В Аналитики, доля наличных в структуре расходов этой категории составляет 20,5% — на 1,5 процентного пункта выше среднего уровня. Оплата картами занимает 66,1%, ещё 13,4% приходится на переводы.

Основные расходы представителей «серебряного возраста» в поездках связаны с покупками и услугами. Больше всего они тратят в продовольственных магазинах (31%), непродовольственных магазинах (17,7%) и сфере услуг (15,8%). По сравнению с туристами в среднем эта группа чаще расходует средства на магазины, услуги и аптеки, но реже — на кафе и рестораны, развлечения и личный транспорт. Такая структура расходов характерна для более спокойного формата отдыха, ориентированного на комфорт и оздоровление.

Интерес к путешествиям сохраняется и среди россиян, которые ещё не вышли на пенсию. Согласно исследованию СберМаркетинга, 32% предпенсионеров рассматривают поездки как один из ключевых видов досуга после завершения трудовой деятельности. Среди уже вышедших на пенсию 13% отмечают, что стали путешествовать чаще после ухода с работы.

Директор по маркетингу, исследованиям и клиентскому опыту СберМаркетинга Анна Тупикина подчеркнула, что возможность путешествовать входит в число главных преимуществ пенсионного возраста: так считают 25% респондентов.

По её оценке, даже при ограниченных доходах интерес к туризму остаётся стабильным — около 6% бюджета представителей «серебряного поколения» приходится на отдых и поездки.

Исследование показывает, что путешествия для россиян старшего возраста становятся не только способом провести свободное время, но и важной частью жизненных планов. Несмотря на разницу между желаемым и фактическим количеством поездок, интерес к туризму сохраняется как среди работающих пенсионеров, так и среди тех, кто только готовится к выходу на пенсию.