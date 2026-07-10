В Москве появился новый пешеходный маршрут

На портале «Узнай Москву» опубликован новый пешеходный маршрут, посвященный знакомству с историей развития банковского дела в Москве. Он создан Департаментом культурного наследия и Музеем Банка России. Прогулка протяженностью более четырех километров объединит Монетный двор, Старый Гостиный двор, Биржу, банкирские дома Рябушинских и Полякова и завершится у здания Банка России на Неглинной.

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«Москва всегда была центром деловой жизни. Наш новый маршрут включает в себя 16 точек. Начинаясь на Никольской улице, путешествие продолжится по улице Ильинке, ставшей символом создания и приумножения капиталов, и закончится у главного банка страны, расположенного на Неглинной улице. В ходе экскурсии можно будет увидеть фасады банковских зданий, торговых рядов и посольских подворий, вспомнить известных российских меценатов, купцов и промышленников, усилиями которых формировался облик Москвы», – рассказал руководитель Департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.

Маршрут стартует у Красного (Китайского) монетного двора на Никольской улице, дом 5/1. За неприметными фасадами скрывается целый комплекс палат XVII–XVIII веков, где при царе Алексее Михайловиче и Петре I чеканили золотые, серебряные и медные монеты. Далее путь идет по Ветошному переулку к Старому Гостиному двору на Ильинке – грандиозному четырехугольнику с аркадами, построенному по проекту Джакомо Кваренги и достроенному Осипом Бове после пожара 1812 года. Здесь торговали оптом, а в советское время размещались склады.

Затем экскурсанты увидят здание Биржи с античным портиком с фигурой Меркурия, по адресу улица Ильинка, дом 6/1, возведенное архитектором Михаилом Быковским, а затем перестроенное Александром Каминским. По соседству – Банкирский дом братьев Рябушинских – Биржевая площадь, дом 1, это первый проект Федора Шехтеля в стиле рационального модерна, где сочетались банк и торговый дом. Чуть дальше на улице Ильинке – дома Санкт‑Петербургского международного и Азовско‑Донского банков, а также знаменитый «Банк Найденова» – дом 10, владелец которого Николай Найденов создал знаменитые фотоальбомы московских древностей.

Маршрут сворачивает в Большой Черкасский переулок, где стоит доходный дом купца Александрова с трактирными легендами, затем выходит на улицу Рождественку. Здесь обращают на себя внимание здание страхового общества «Саламандра» – ныне отель «Савой» и два эффектных банка – Московский международный банк Лазаря Полякова – дом 8/15 с облицовкой из польского песчаника и Торговый дом Третьяковых, где размещался французский «Лионский кредит».

Завершается маршрут у монументального здания Госбанка СССР на Неглинной улице, дом 12, ныне Центральный банк Российской Федерации (Банк России) – одно из лучших творений архитектора Константина Быковского с барельефами скульптора Опекушина.

«Перед нами – уникальная возможность посмотреть, как в минувшие века переплетались деньги и судьбы. Путешествие по старейшему торговому району Москвы – живая история банков и биржи, это и память о людях-творцах, создававших капиталы и прославившихся благотворительностью. Во многом именно они создавали облик места, возводя величественные здания, ставшие украшением города», – отметил Александр Бугров – кандидат исторических наук, главный историк Банка России.

Весь маршрут занимает около двух часов и доступен для самостоятельного прохождения с помощью мобильного приложения «Узнай Москву». В описании каждой точки приведены исторические справки, старые фотографии и современные виды. Маршрут создан при участии специалистов Музея Банка России, которые помогли раскрыть финансовую историю столицы.

Фотоматериалы и другая информация о культурном наследии Москвы также доступна в новом разделе «Культурное наследие» в городском медиабанке «Мосфото».

«Узнай Москву» - совместный проект столичных департаментов информационных технологий, культуры, культурного наследия, а также образования и науки. На портале и в мобильном приложении можно найти свыше 325 прогулочных маршрутов по разным районам города. Интерактивный гид содержит фотографии и описания почти 2,4 тысячи зданий, более 700 памятников, 520 исторических мест, 410 музеев и 400 знаменитых личностей, чья жизнь была связана с Москвой.