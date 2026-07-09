Редкий шторм и убитый пляж: как Калининградскую область терзала стихия

Узкая полоска песка вместо привычного пляжа, подтопленные волнами кафе, исчезнувшие шезлонги и поваленные деревья — так после мощного ночного шторма выглядит часть побережья Калининградской области. Сильный ветер за несколько часов изменил береговую линию в популярных у туристов Зеленоградске, Светлогорске и Янтарном. Корреспонденты ТАСС побывали на побережье и выяснили, что оставил после себя циклон

Последствий хватит на неделю

Шторм обрушился на Калининградскую область в ночь с 7 на 8 июля. Синоптики предупреждали об усилении западного и северо-западного ветра на юго-востоке Южной Балтики до 30–34 м/с, ожидалось, что высота волн составит 3–5 м. На территории Калининградской области прогнозировался ветер с порывами до 27–32 м/с. Шторм сопровождался ливнями и грозами, пик непогоды пришелся на ночные часы.

В регионе заранее вводили режим повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы РСЧС. Губернатор региона Алексей Беспрозванных отмечал, что это обеспечит оперативную реакцию. Он также призвал проявлять повышенную осторожность.

В период действия штормового предупреждения рекомендовалось ограничить выход на улицу и поездки на личном транспорте, избегать нахождения вблизи линий электропередачи, рекламных щитов, деревьев и слабоукрепленных конструкций, подходить к береговой линии моря и внутренних водоемов из‑за высоких волн.

По данным регионального управления МЧС, ветер повалил более 100 деревьев. Они повредили 14 автомобилей и кровлю частного жилого дома. Аварийные бригады распиливали и убирали упавшие деревья. Беспрозванных сообщал, что наиболее сильно непогода затронула населенные пункты на побережье Балтийского моря и Калининградского залива.

В Калининграде фиксировали несколько точек локальных подтоплений, на улице Салтыкова-Щедрина дерево упало на многоквартирный дом, было нарушено энергоснабжение в домах на улицах Дзержинского и Карташева, восемь территорий остались без уличного освещения, указали в калининградской администрации.

По их данным, сильнее всего пострадали районы на западе региональной столицы, те, что находятся ближе к заливу.

"Последствия утренних ветров город будет разгребать еще почти неделю", — указали в администрации, при этом заявив, что ситуация не вышла из-под контроля.

На областные дороги упали 35 деревьев, они уже убраны. 8 июля сообщалось, что железнодорожные службы устраняют обрыв контактной сети в пригородном сообщении. В связи с этим все поезда Светлогорского направления в течение дня следовали до станции Светлогорск-1 и отправлялись в обратный путь от нее.

В тот же день энергетики восстановили электроснабжение в 93 населенных пунктах Калининградской области, нарушенное из-за шторма.

Сейчас штормовое предупреждение отменено.

Необычный сильный ветер

При этом для середины лета настолько сильный ветер — большая редкость, основная штормовая активность в регионе обычно приходится на осенне-зимний сезон, рассказал научный сотрудник НОЦ "Геоэкология и морское природопользование" БФУ им. И. Канта Николай Белов. Серьезных негативных последствий для флоры и фауны при этом не зафиксировано, добавил он.

"У нас каждый год такое бывает, но летом очень редко. Обычно так штормит в феврале, поэтому и разрушения такие не фиксируются — это не сезон, и смывать в море нечего. А так, чтобы летом прошел шторм, на моей памяти это впервые за последние девять лет", — рассказал ТАСС житель Зеленоградска.

Синоптик Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Татьяна Бурыкина назвала причиной шторма циклон, который пришел с Южной Балтики.

"Когда он [циклон] проходит центром, ветра не бывает, а вот когда уже он прошел нашу область, произошло усиление северо-западного ветра до 28 м/с", — пояснила эксперт.

Бурыкина добавила, что циклон постепенно теряет силу, но находиться в его тыловой части Калининградская область будет до конца недели. В связи с этим в регионе ожидаются умеренный северо-западный ветер, прохладная погода и временами дожди.

Море забрало пляж

В Зеленоградске после шторма море практически поглотило пляж: там, где еще недавно стояли шезлонги и зонтики, теперь вода.

"Я только возвращаюсь с пляжа в Зеленоградске. <…> Там все кафе подмыло и закидало песком, сейчас ребята максимально пытаются откопать их, даже при помощи тракторов. Там, где стояли шезлонги и были вкопаны зонтики в песок, сейчас ничего не осталось — все либо смыло в море, либо погнуло ветром. От пляжа осталась одна небольшая полоска, по которой можно пройти вдоль всего побережья, а сам пляж сейчас под водой", — рассказал очевидец.

По его словам, ветер также снес стеклянное ограждение на линии променада, закрывавшее детскую площадку.

Похожая ситуация сложилась и в других популярных курортных городах региона — Светлогорске и Янтарном, сообщили ТАСС в Калининградском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"У нас такие циклоны проходят каждый год. Иногда еще страшнее проходят, с грозами, со шквалами. <…> В прибрежных районах города было до 8 см повышение уровня воды. Одновременно подействовали выпадения осадков и сгонно-нагонные явления при западном и северо-западном ветре, которые привели к подтоплению некоторых улиц", — отметили в центре.

Согласно модельным прогнозам, в ближайшие две недели столь сильного ветра не ожидается.