Билеты на «Метеоры» для туристов подорожали в Татарстане

«Флот Республики Татарстан», обслуживающий пассажирский маршрут между Казанью и Набережными Челнами, скорректировал стоимость проезда на отдельных участках спустя 2 месяца после начала навигации. Причиной стало резкое увеличение затрат на судовое топливо. Об этом рассказал генеральный директор компании Роман Лизалин.

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По его словам, изменение тарифов носит вынужденный характер и связано с ростом ключевых эксплуатационных расходов предприятия. Наиболее существенное влияние на них оказало аномальное удорожание топлива. При этом для сохранения транспортной доступности перевозчик повысил стоимость проезда лишь на части маршрута в Камском направлении.

После пересмотра цен билет на скоростной теплоход «Метеор» из Набережных Челнов в Елабугу стоит 600 руб., а до Нижнекамска – 700. В обоих случаях повышение на 200 руб. Также на 100 руб. увеличился тариф на рейс из Чистополя в Набережные Челны – поездка стала обходится пассажирам в 1,1 тыс. руб.

Одновременно с изменением тарифов в маршрут включили новую остановку – Камское Устье. Отправиться туда из Набережных Челнов можно за 1,5 тыс. руб.

Лизалин подчеркнул, что расходы на судовое топливо формируют до 70% операционных затрат компании. В этих условиях заметный рост цен на горючее неизбежно отражается на стоимости пассажирских перевозок.