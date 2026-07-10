Лучше меньше да лучше: чем «покорение Камчатки» оборачивается для туристов

Раз в месяц - не реже - Камчатка врывается в новостные паблики с очередным происшествием. Туристы падают на вулканах, замерзают, тонут - кажется, с ними постоянно приключаются несчастья. Очередной сезон отпусков спасатели снова встречают в состоянии готовности.

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Из последнего: в районе бухты Русской во время погружения погиб дайвер - турист из Московской области 1953 года рождения. Ему пытались оказать первую доврачебную помощь очевидцы, но безуспешно. Министр по ЧС региона Сергей Лебедев отметил, это не первая гибель на Камчатке путешественника пожилого возраста.

- Обращаю внимание на то, что наш полуостров хоть и прекрасен, приветлив и гостеприимен, но требует к себе очень ответственного отношения. Прошу, соотносите возможности своего здоровья, его состояние со сложностью маршрута, - написал он в соцсетях.

В конце июня суд приговорил к полутора годам принудительных работ гида, по чьей вине на Камчатке летом 2025-го пострадала туристка из Саратова - на спящую в палатке женщину напал медведь. Потерпевшей с тяжелыми травмами и выжившей чудом организатор тура обязан выплатить свыше миллиона рублей за моральный вред. Примечательно, что группа два дня наблюдала медведей, которые бродили возле лагеря, но никто не принял мер, чтобы обезопаситься. Как выяснилось позже, организатор похода убедил своих клиентов в том, что у него имеются все необходимые средства для отпугивания диких животных. Мало того, он был осведомлен, что медведь приходил сюда накануне и повредил палатку. В ночь, когда случилась трагедия, гид был далеко от этого места.

Лучше меньше да лучше

Туристический поток на Камчатку растет с каждым годом, а значит, прибавляется и работы спасателям.

- Туристы не дают нам покоя ни ночью, ни днем. И проблема не в том, что мы не готовы. Это сами гости не готовы - ни морально, ни физически. Многие приезжают с мыслью: "Вот сейчас мы покорим Камчатку и быстро уедем". И это заканчивается печально. Анализ всех трагедий показывает: виноват человеческий фактор, - возмущается Сергей Лебедев.

Спасатель уверен - главная беда в том, что желающие покорить высоту и наделать побольше фото слишком беззаботны. Они не регистрируют свои маршруты, не изучают местность, не берут с собой нормальное снаряжение.

- Камчатка - это не просто красивая картинка. Это суровый край, где утром солнце, в обед полил дождь, вечером высыпал снег, а ночью начался ливень. Пересекаешь ручей в одну сторону - там пять метров воды. Возвращаешься - снег подтаял, и это уже бурная река, переходить которую смертельно опасно. Еще одна проблема - туризм на Камчатке дорогой, и люди ищут варианты подешевле. В итоге нанимают несертифицированных гидов на полуживой технике. Как, например, случай на реке Студеной: машина перевернулась, люди пострадали. Стали выяснять, оказалось, что вез их человек, который не имел никакого разрешения водить туристические группы. Чуть ли не частник, пойманный "с руки"! - подчеркнул министр.

По данным регионального МЧС, в прошлом году на Камчатке зарегистрировали свои маршруты более 2,7 тысячи туристических групп. В их составах путешествовали более 28 тысяч человек, из них около 5,5 тысячи - дети, 860 - иностранцы.

Лебедев настаивает: правила для туристов устанавливаются исходя из реальных условий. Если их нарушить, можно погибнуть.

- В прошлом году закрыли Вилючинский вулкан для туризма - выпал снег, и после дневного тепла ночью образовалась ледяная корка. Люди пренебрегли запретом, хотя один из них был опытным путешественником. В итоге двое туристов сорвались, погибли на руках спасателей. Третий чудом выжил, оставшись наверху. Стал бы спускаться, получили бы еще один труп. Многие считают, что на "домашние" вулканы можно ходить как за хлебом. Это опасная философия. Я видел людей, которые поднимались на Авачинский вулкан в сланцах! Туристы пропадают, мы ищем их годами, находим только фрагменты экипировки, - разводит руками Лебедев.

Будьте здоровы

Распространенное заблуждение - не обратить внимание на свое самочувствие, боясь упустить возможность насладиться красотами Камчатки. Между тем прогулка в высокогорье - серьезная нагрузка на организм.

- К сожалению, люди не задумываются о последствиях, когда едут "покорять Камчатку" с сердечной недостаточностью и даже с кардиостимуляторами, с плохой координацией и болезнями ног. В прошлом году эвакуировали погибшего в районе Дачных источников, хотя там небольшая высота. Но этого перепада хватило, чтобы у человека поднялось давление и остановилось сердце. Не надо геройствовать и рисковать, пожалейте своих близких, которым принесет горе ваше безрассудство. Камчатка не терпит панибратства, - подчеркивает Лебедев.

Министр признается: со страхом ждет старта сезона сплавов. На воде экстремалы тоже мало заботятся о своей безопасности. В 2024-м году одного из сплавлявшихся на рафте занесло под "расческу" - завал из бревен и упавших деревьев. Человек утонул, но тело его так и не удалось отыскать.

А мы вас предупреждали!

Испытанием стало прошлогоднее землетрясение 30 июля - сильнейшее с 1952 года. По оценкам ученых, его магнитуда достигла 8,8.

- Тряхануло нас серьезно, но я горжусь жителями - паники не было. Проявили выдержку, чувство коллективизма и взаимопомощи. Пострадали двое, оба подвернули ноги, причем прыгали в окна, что делать не надо. Мы развернули пункт временного размещения, организовали работу с психологами. ПВР функционировал почти два месяца, доходило до 200 человек единовременно. Со временем успокоились. Надеюсь, что земляки наконец прислушаются и соберут у себя в квартирах тревожный чемоданчик. Для Камчатки это вещь обязательная, - уверен Лебедев.

Удивительно, но иногда предупреждение спасателей дает обратный эффект. Так, объявленная угроза цунами внезапно побудила граждан немедленно мчаться на Халактырский пляж, где предполагался удар волны. Любопытных пришлось эвакуировать с берега.

- Волна туда не пришла, но уже через день я увидел последствия цунами в другом месте - ехал на вездеходе на реку Островная и только удивлялся! Лес был рыжим, тундра свернута в рулоны, как сено. Вода поднялась на пять-шесть метров, уходила вглубь на полтора километра. Если бы эта волна пришла на пляж, она смыла бы все! Вряд ли удалось бы избежать трагедии, - убеждает министр.

Не срабатывает и предупреждение держаться подальше от медведей. Последствия печальны - в прошлом году хищник убил женщину на школьном стадионе.