Ради чего туристы едут в Чегемское ущелье

Продолжаем серию статей-экскурсий, посвященных знаковым поэтам и писателям Северного Кавказа. На этот раз отправимся в горы Кабардино-Балкарии, чтобы взглянуть на любимое туристами Чегемское ущелье с иного ракурса.

Чегемское ущелье — это место, где суровая красота гор сливается с удивительной лирикой. Туристы со всей России едут сюда ради головокружительных водопадов и полетов на парапланах. Но не многие из путешественников знают, что здесь есть одна извилистая тропа, которая приведет путника в необычное место, где величие гор соприкасается с высокой поэзией. Это дорога к дому Кайсына Кулиева, чье имя стало таким же символом Балкарии, как и величественные вершины. Отправляемся по местам, где черпал вдохновение один из самых пронзительных поэтов своего времени, чтобы понять, как горный воздух рождает бессмертные строки.

Имя Кайсына Шуваевича Кулиева в Кабардино-Балкарии произносят с особым трепетом. Народный поэт, лауреат Ленинской и Государственных премий, участник Великой Отечественной войны, человек, который отказался от возможности избежать депортации и отправился в нее вслед за своим народом. Его произведения переведены на 140 языков мира. Его мелодичные строки легли на музыку и звучат со сцены, а песня «Женщина, которая поет» по мотивам стихотворения «Женщине, которую люблю» стала символом целой эпохи.

Кстати, он не любил, когда его называли поэтом, говорил, что этого высокого имени достойны только Пушкин и Лермонтов. Себя он скромно называл стихотворцем и, блестяще владея русским языком, писал только на балкарском, считал, что память предков жива, пока звучит родной язык.

Стена поэзии

Кайсын Кулиев родился в 1917 году в селении Эл-Тюбю в Чегемском ущелье. Это примерно в 70 км от Нальчика.

Эл-Тюбю — одно из древних селений: люди жили здесь со времен позднего Средневековья. В его окрестностях сохранилась греческая лестница в скале — 600 ступеней, ведущих наверх к старинному укреплению. К югу от села находится комплекс некрополей, датируемых XI—XVIII веками. Туристам, которые оказываются здесь, обязательно расскажут легенду о любви князя Ахтугана Балкарукова к красавице княжне, ради которой он построил неприступную башню. В этом же селе снимали ключевые эпизоды балабановской «Войны».

Саклю, в которой поэт родился, сегодня превратили в музей-усадьбу. Но прежде чем добраться до нее, вы увидите памятник Кулиеву и мемориальную стену, подобную которой вы вряд ли встречали где-то еще.

Каменная стена «100 шагов к Кайсыну» протяженностью 350 метров буквально впилась в склон горы. В нее встроены черные гранитные плиты с выгравированными стихами Кулиева. Здесь же — высказывания 25 известных людей, посвященные балкарскому поэту.

Пройдя вдоль стены, вы окажетесь у ворот усадьбы. Она состоит из нескольких одноэтажных строений. Самому старинному из них, по данным бельгийских ученых, занимающихся изучением Кавказа, около 800 лет.

Здесь Кайсын провел детство, слушал сказки, которые рассказывала ему мать. Отца Кайсын Шуваевич потерял в два года. Мать Узеирхан Кулиеву, которая не умела читать и писать, но знала множество народных песен и сказок, Кайсын называл своим первым поэтом.

Дом и сад

Последние годы жизни Кайсын Кулиев провел в своем доме в Чегеме — от Эл-Тюбю примерно 60 км, от Нальчика — 10. Именно тут в 1987 году был открыт Мемориальный дом-музей. Здесь все сохранилось, как при жизни Кайсына: рабочий кабинет, спальня, гостиная, флигель.

В экспозиции — личные вещи поэта, в том числе знаменитое драповое пальто, которое он отказался поменять на подаренное дорогое кожаное: «…пока не все жители республики могут позволить себе роскошь, буду одеваться просто».

Главным богатством он считал книги, даже на фронте не расставался с томиком Лермонтова. В его личной коллекции более 1 500 томов. Здесь хранятся рукописи, автографы, письма, фотографии. А также Орден Отечественной войны II степени, Орден «Красная Звезда», медаль «За оборону Сталинграда».

Кайсын Кулиев прошел Великую Отечественную войну. После тяжелого ранения в битве за Сталинград коллеги-писатели уговорили его не возвращаться на фронт. Так он стал военным корреспондентом газеты «Сын Отечества».

Однажды Кайсын Шуваевич долго не возвращался с боевого репортажа. А вернулся с надписью «Товарищ Кулиев чтением своих стихов помог занять высоту…», сделанной рукой командира части, куда был направлен поэт, на обороте командировочного удостоверения.

Дом окружает ухоженный сад. Здесь же поэт похоронен. Вопреки установившимся традициям, он просил об этом сам, говорил: «Я хочу лежать под своими деревьями». По воспоминаниям современников, 4 июня 1985 года, когда его опустили в землю, выглянуло солнце — словно вселяя в людей веру в жизнь и добро.

На могиле установлен памятник работы скульптора Михаила Тхакумашева. Он же автор памятника поэту в центре Нальчика.

В Нальчике и в Анкаре

Завершаем нашу экскурсию в столице республики Нальчике. Здесь именем поэта названа одна из главных улиц — проспект Кайсына Кулиева. В 2003 году на центральной площади проспекта возвели памятник — четырехметровую бронзовую фигуру поэта.

Помимо того, имя Кайсына Кулиева носит Государственный балкарский драматический театр в Нальчике и Дом культуры в Тырныаузе. Есть улицы, названные его именем, и в Киргизии, где поэт жил в депортации. А в ноябре 2025 года в Анкаре в районе Кечиорен в парке имени Кулиева открыли бюст поэта (автор — член Союза художников РФ Леуан Ахматов).