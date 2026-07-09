Автотуристы разворачиваются на полпути к южным курортам

Корреспондент TourDom.ru промониторил последние сообщения в соцсетях о наличии бензина на АЗС трасс, ведущих к черноморским курортам.

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Как выяснилось, ситуация на разных дорогах существенно отличается. Туристы делятся как негативным, так и позитивным опытом.

Встречаются примеры, когда автопутешественники, предпочтя не испытывать судьбу, попросту возвращались домой на полпути.

«Поехали на юг из Нижнего Новгорода через Волгоград. На саратовской объездной дороге бензин кончился, еле-еле нашли. Покрутили головами, охнули и отправились назад. Отдохнули в общем…», – пишут в тг-чате «Трасса М4 Дон».

Другой турист, только отъехав из Ростова-на-Дону в Красную Поляну, решил вернуться и сменить автомобиль с бензиновым двигателем на дизельный. И, похоже, не прогадал:

«Дизтопливо есть практически везде, на дизеле ты король трассы», – делится он опытом.

Что же касается бензина, то:

«От Ростова до Краснодара заправок пять было с 92-м/95-м. А вот в Краснодаре и за ним до Горячего Ключа пусто, мне попадалось только АЗС с дизелем», – делится турист наблюдениями. И добавляет, что в конце маршрута – в Сочи и Адлере «отсутствия бензина не заметил, в «Сириусе» – даже без очередей».

Актуальные советы, которыми делятся друг с другом автопутешественники, чтобы минимизировать проблемы с заправкой – держаться в пути оживленных трасс, проходящих через крупные города. Так больше шансов, что на АЗС будет топливо. Кроме того, отправляться в путь рекомендуют в ночное время, – не только из-за более свободных дорог, а и потому что меньше вероятность застрять в длинных очередях на заправочные станции.

Ранее мы писали, какие канистры бывалые автопутешественники рекомендуют брать в поездку для перевозки запаса бензина.