На туристических маршрутах Новосибирска домам вернут исторический облик

В Новосибирске продолжается капитальный ремонт многоквартирных домов (МКД). В этом году в региональную программу также включены здания, имеющие особое значение: они формируют архитектурный ансамбль туристических маршрутов города.

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Мэр Максим Кудрявцев оценил работы на двух знаковых домах, расположенных на улице Ленина, 9 и на Красном проспекте, 186.

В этом году мы выполняем большую программу капитального ремонта многоквартирных домов. Ремонтируем фасады 124 зданий. Исходя из концепции "Город без окраин", включаем в программу дома во всех районах города, не забывая про туристический центр. Ведь привлекательность Новосибирска - это в том числе и внешний облик зданий. При этом важно сохранить богатую историю домов, которые находятся в знаковых местах города, - сказал Максим Кудрявцев на выездном совещании по контролю ремонта МКД, которое провел совместно с депутатами фракции "Единая Россия".

Многоквартирный дом на улице Ленина, 9 расположен в историческом центре города. Изначально это было двухэтажное здание Сибмедторга, построенное в 1925 году на углу улицы Кузнецкой (теперь - улица Ленина). Позже здесь находилось краевое аптечное управление, спустя 30 лет к зданию добавили три этажа и пристроили новую часть. Главный архитектор города Иван Штурбабин отметил, что она уже была выполнена не в стиле конструктивизма, а в стиле сталинского ампира: добавлены колонны, появилось много декоративных деталей на фасаде, фронтоне, по балконам.

При реконструкции в 1955 году здание было выполнено в песочных оттенках, и мы, советуясь с жителями, с Союзом архитекторов, подобрали цвета в подходящей гамме, - прокомментировал архитектор.

Исторический облик возвращают и дому №186 на Красном проспекте. Это одно из зданий, формирующих архитектурный ансамбль площади Калинина. Вместе с фасадом дома здесь в едином стиле оформили и вход в метрополитен.

Ремонт фасадов домов на улице Ленина, 9 и Красном проспекте, 186 по условиям контрактов должен завершиться в октябре. Работы выполняют подрядная организация "Мастер-Дом-Сервис", имеющая большой опыт реставрации исторических зданий, и подрядчик "Магистраль" соответственно.

Справка

В 2026 году в Новосибирске по региональной программе капитального ремонта ремонтируют 472 МКД: работы выполняют на 278 домах, на 136-ти уже сданы.