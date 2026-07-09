Правительство не разрешило продавать алкоголь в duty free на внутренних рейсах

Правительство отозвало из Госдумы законопроект о продаже алкоголя в магазинах беспошлинной торговли на внутренних рейсах. Документ внесли в ноябре 2023 года по инициативе Минфина. Ведомство таким образом хотело поддержать бизнес, который пострадал сначала от пандемии, а потом и от санкций.

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В пояснительной записке авторы приводили цифры: с 2019 года по март 2023-го количество точек duty free сократилось на 20%, а продажи алкоголя упали на 64%. Кроме того, из-за санкций предприниматели не могли вернуть товары основным поставщикам, европейские страны закрыли транспортные коридоры. Если бы закон приняли, а пассажиропоток на внутренних линиях остался на уровне 2022 года, дополнительная выручка отрасли составила бы примерно 8,95 млрд руб., отмечалось в законопроекте.

Однако теперь кабмин решил отозвать инициативу. Соответствующее письмо за подписью вице-премьера, главы аппарата правительства Дмитрия Григоренко есть в распоряжении «Известий».

В пресс-службе Минфина объяснили, что законопроект утратил актуальность. Предложенные меры были временными, они действовали бы только до 30 июня 2026 года. К тому же, как сообщили в ведомстве, при подготовке решения учитывались позиции всех заинтересованных федеральных органов власти, и в итоге необходимость в этом документе отпала.