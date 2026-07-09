Регионы России неплохо заработали на железнодорожном туризме

Россияне, которые воспользовались турами "Федеральной пассажирской компании", помогли привлечь в экономику регионов, где они запущены, 4,4 млрд рублей. Об этом сообщил на пленарном заседании туристического форума "Дикоросы" замгендиректора "ФПК" Николай Абрамов.
"У Федеральной пассажирской компании почти 50 туристических маршрутов, которые соединяют 44 региона. Говоря опять же про эффект для регионов, по нашей оценке, почти 4 млрд рублей привнесли именно туристы, которые путешествуют железнодорожным транспортом на наших поездах, в экономику вот этих регионов, как раз где курсируют наши поезда", - сказал он.
Абрамов отметил, что преимущество железнодорожного туризма именно в том, что поезд - это фактически отель на колесах. Ночью люди спят, днем они проводят время и в тех локациях, где они путешествуют. Он добавил, что основные туры "ФПК" по продолжительности до четырех дней.
Форум "Дикоросы" проходит в Новосибирске с 9 по 12 июля. В 2025 году он вошел в сетевую программу Международного туристического форума "Путешествуй!" Фонда Росконгресс и объединяет деловую программу, выставку и мастер-классы.