Регионы России неплохо заработали на железнодорожном туризме

Россияне, которые воспользовались турами "Федеральной пассажирской компании", помогли привлечь в экономику регионов, где они запущены, 4,4 млрд рублей. Об этом сообщил на пленарном заседании туристического форума "Дикоросы" замгендиректора "ФПК" Николай Абрамов.

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"У Федеральной пассажирской компании почти 50 туристических маршрутов, которые соединяют 44 региона. Говоря опять же про эффект для регионов, по нашей оценке, почти 4 млрд рублей привнесли именно туристы, которые путешествуют железнодорожным транспортом на наших поездах, в экономику вот этих регионов, как раз где курсируют наши поезда", - сказал он.

Абрамов отметил, что преимущество железнодорожного туризма именно в том, что поезд - это фактически отель на колесах. Ночью люди спят, днем они проводят время и в тех локациях, где они путешествуют. Он добавил, что основные туры "ФПК" по продолжительности до четырех дней.

Форум "Дикоросы" проходит в Новосибирске с 9 по 12 июля. В 2025 году он вошел в сетевую программу Международного туристического форума "Путешествуй!" Фонда Росконгресс и объединяет деловую программу, выставку и мастер-классы.