Новый маршрут: зачем на подмосковной ферме выращивают улиток и крокодилов

Улитка в нашей стране постепенно становится настоящей звездой агробизнеса. В России уже больше тысячи улиточных хозяйств. Их возглавляют не просто любители, а люди, которые всерьез занялись новым направлением - улитководством. Неторопливые моллюски штурмуют ресторанные меню и прилавки косметических магазинов. Корреспонденты "Российской газеты" отправились на крупнейшую в Европе ферму по разведению улиток, расположенную под Коломной.

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По словам руководителя фермерского хозяйства "ЭкоДеревушка" и президента Союза улитководов Сергея Балаева, ежегодно в России собирают 500-700 тонн дикой улитки. В промышленном сегменте точные цифры отсутствуют, однако специалист уверен, что фермеры уже превзошли объемы кустарного сбора. Таким образом, в совокупности страна ежегодно производит порядка 1,5 тысячи тонн улитки.

Заходим в маточник - просторный зал площадью примерно в тысячу квадратных метров. Сейчас часть помещения отведена под туристический маршрут: сюда приезжают, чтобы посмотреть на улиток, сделать фото, послушать рассказ экскурсовода. Но в сезон здесь не остается ни одного свободного метра. "Мы выкладываем сюда от семи до десяти тонн улиток, - поясняет Балаев. - Это наше "родильное отделение". Улиток откармливают, они спариваются, дают икру, а потом погибают. Это естественный круговорот: одна улитка уходит, на ее место приходят следующие". За период с зимы до конца мая через этот зал может пройти 40-50 тонн моллюсков. Звучит как фантастика, но на ферме к таким цифрам относятся буднично, это просто рабочие объемы.

Технология выращивания выверена до мелочей. Днем улитки спят, а ближе к вечеру, примерно в 18-20 часов, включается система полива и пол с подогревом.

"Под полом у нас проложено около 15 километров труб, - поясняет Сергей Валерьевич. - Теплый пол нагревает воду, создавая стопроцентную влажность. Именно такие условия нужны улиткам. Постепенно они просыпаются и через час-два готовы к кормлению".

Еще одна важная деталь - корм.

"Улитки очень избирательны в еде, - улыбается Балаев. - У них есть особые рецепторы, которые позволяют определять качество пищи. Если в траве накопились тяжелые металлы, улитка не станет ее есть. Именно поэтому стандартные комбикорма не подходят: они чувствуют в них нежелательные компоненты".

На ферме разработали свой комбикорм с 20 видами аминокислот, его производят на заводе в Курской области по уникальному рецепту. Улитка растет на ферме три с половиной месяца, в дикой природе этот срок достигает трех лет.

Раньше у Сергея Балаева была обычная ферма с козами. Потом он увлекся моллюсками. Пять лет пытался выращивать дикую улитку, но убедился, что это практически невозможно и экономически невыгодно. Поворотным моментом стало его знакомство с европейскими фермерами, которые объяснили, что реально выращивать только виды Мюллер и Максима. Но возникла новая проблема: как завезти этих улиток в Россию? Из-за эмбарго это казалось невозможным. Балаев ходил по министерствам, но чаще слышал:

"Иди занимайся своими козами".

Тогда он решился на смелый шаг и обратился в администрацию президента. В итоге фермера пригласили на встречу Владимира Путина с аграриями.

"Там я прямо заявил, что улитки могут помочь решить проблему демографии, ведь это природный афродизиак, - вспоминает Балаев. - Зал буквально лежал от смеха. Но самое интересное было дальше: через два месяца на Госсовете уже обсуждали включение улитководства в перечень сельскохозяйственных видов деятельности".

Путь к первой партии улиток занял еще несколько месяцев. Нужно было получить согласие каждой страны, входящей в ЕАЭС, утрясти детали с минсельхозом, МИД и другими ведомствами. В итоге первую партию завезли из Чехии.

"Одна улитка откладывает от 80 до 150 икринок, - продолжает фермер. - Для кладки мы используем специальные горшочки с землей. Улитки залезают внутрь, углубляются и откладывают икру".

В марте мальков сначала размещают в теплице, а когда минует угроза заморозков, переносят в поля и оставляют расти.

Ежегодно на ферме через разные стадии производства проходит до 100 тонн улиток. При этом часть моллюсков идет на получение муцина, который используют в косметике и медицине, другая часть - в пищевое производство, а третья отправляется в маточник.

Муцин улитка выделяет только в стрессовом состоянии. "Слизь нужна для передвижения, она позволяет скользить по любой поверхности. А муцин выделяется при раздражении. Мы специально создаем условия, стимулирующие выделение муцина", - поясняет Сергей Валерьевич.

На ферме разработали собственные установки для промышленного сбора ценного муцина - вращающиеся трубы, внутри которых находятся улитки. Это вещество эффективно заживляет ожоги. Сейчас фермер всерьез задумался о производстве специальных бинтов, пропитанных муцином.

"У нас уже есть предварительные результаты, - рассказывает Балаев. - Например, зафиксирован случай, когда человек с серьезными ожогами полностью восстановился за шесть дней. Мы ведем переговоры с военными медицинскими структурами. Они оценили потенциал продукта и готовы к сотрудничеству".

В косметике муцин тоже востребован.

"Мы предлагаем средства с концентрацией муцина до 85%, - говорит фермер. - Многие производители добавляют буквально щепотку, только чтобы указать его на этикетке. Реального эффекта от такого количества нет. Мы же стремимся к тому, чтобы продукт действительно работал. Если сравнивать с корейской косметикой, то при сопоставимом качестве наша продукция стоит значительно дешевле: крем, который мы продаем за тысячу рублей, с аналогичным содержанием муцина в Корее обойдется в 15 тысяч".

В "ЭкоДеревушке" помимо улиток можно встретить и другую экзотику. Например, здесь содержат сотню крокодилов. Сейчас рептилии в основном работают на гастротуризм - их показывают гостям. Однако у хозяйства масштабные планы - развивать мясное производство. Для этого нужно, чтобы теперь и крокодиловодство официально признали сельскохозяйственной деятельностью. Если это произойдет, фермер уже в следующем году готов увеличить поголовье крокодилов до тысячи.

Кстати, в местном ресторане подают суп и стейк из крокодила. Однако на кухню поступают только те рептилии, которые сильно поранены в драках между собой.

"Если крокодил получает серьезные повреждения и перестает есть, его приходится забивать, все равно не выживет. А терять животных невыгодно - они дорогие, да и содержание обходится в копеечку", - уточняет фермер.

Выделывать крокодилью кожу здесь не планируют. В России, по словам Балаева, практически невозможно найти специалистов, которые качественно могли бы заниматься этим ремеслом. "Цены, которые называют подрядчики, такие, что проще купить готовую итальянскую сумку, чем платить за обработку сырья", - объясняет он.

Перспективы у направлений, которые развиваются на ферме, конечно, разные, но объединяет их одно. Это не просто производство, а часть большого туристического и гастрономического проекта. Есть в ней и гостиница, и бани, и небольшой зоопарк с енотами, нутриями, мангустами, дикобразами и лемурами. Поток гостей огромный - в выходные приезжает по две-три тысячи человек.

"Я не разделяю направления на главные и второстепенные, - говорит Сергей Балаев. - Это единый комплекс. Человек приезжает посмотреть ферму, потом идет в ресторан, затем заглядывает к улиткам и крокодилам. Одно направление тянет за собой другое".

Напоследок Сергей Валерьевич приглашает нас попробовать блюда из улиток. По вкусу и консистенции мясо напоминает кальмара или осьминога. На стол подают специальные щипцы, которыми нужно удерживать раковину, а мясо очень просто достать при помощи небольшой деревянной зубочистки. Улитка действительно сытная, а приправы с чесноком и розмарином придают блюдам налет высокой кухни для гурманов.