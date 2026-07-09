На Русском острове открыли «Нулевой километр велодорог России»

На мысе Ахлестышева на Русском острове появился новый туристический объект – памятный знак «Нулевой километр велодорог России», сообщает ИА DEITA.RU. Арт-объект установили в начале веломаршрута с панорамным видом на море и Приморский океанариум.

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Как рассказали в администрации города, скульптура выполнена в виде вантового моста, одного из главных символов Владивостока. Рядом благоустроили площадку для отдыха с лавочками и оборудовали удобный подъезд для велосипедистов и пешеходов. Новая локация уже стала популярной среди жителей и гостей города, которые приезжают сюда, чтобы сделать фотографии и полюбоваться морскими пейзажами.

Памятный знак стал частью туристической велотропы, которая начинается на мысе Ахлестышева, проходит через бухту, полуостров Житкова, вдоль Университетского проспекта и заканчивается у поворота к поселку Экипажный и форту № 11.

Как сообщили в МБУ «Лазо», готовность инфраструктуры веломаршрута достигла 97%. Подрядчик завершает отделку павильона проката, устанавливает сантехническое оборудование в санитарных модулях, а также готовит навигацию и информационные стенды. Напомним, что основной участок велодорожки вдоль Университетского проспекта был построен в 2025 году. Сейчас маршрут дополняют зонами отдыха, велопарковками, пунктами проката и сервисного обслуживания.

Велотропа на Русском острове создается в рамках федерального проекта «Тропы Дальнего Востока». Работы финансируются за счет субсидии Минвостокразвития России в соответствии с поручением президента по развитию национальной сети туристических маршрутов, включая велосипедные.