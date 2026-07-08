Назван разрыв в цене на самый дорогой и самый дешевый отдых в РФ

Разрыв в цене между самым дорогим и самым дешевым отдыхом в России летом достигает пяти раз, самый высокий средний чек на проживание в Янтарном - 16,5 тыс. рублей в сутки, самый низкий - в Темрюке (3,1 тыс. рублей). Об этом говорится в исследовании сервиса Bronevik.com, подготовленном для Российского союза туриндустрии (текст есть у ТАСС).

"Средние чеки за ночь в регионах РФ. Топ-5 по дороговизне: Янтарный (16,5 тыс. рублей), Териберка (14,2 тыс. рублей), Зеленоградск (13,6 тыс. рублей), Звенигород (12,9 тыс. рублей), Сириус (12,9 тыс. рублей)", - рассказали в компании.

Согласно исследованию, в топ-5 по доступности вошли: Темрюк (3,1 тыс. рублей), Горячий Ключ (3,2 тыс. рублей), Астрахань (3,4 тыс. рублей), Ставрополь (3,5 тыс. рублей), Клин (3,7 тыс. рублей).

По данным компании, число бронирований туристического жилья в июне снизилось на 15% к аналогичному периоду 2025 года, в июле - августе - на 10%, а в сентябре - октябре, наоборот, выросло - на 8%.

Средняя продолжительность бронирования в июне составляла две ночи, в июле - августе - три. Эти показатели не изменились по сравнению с 2025 годом. А в "бархатный сезон" число ночевок увеличилось на одни сутки в годовом сопоставлении и достигло четырех ночей, уточнили эксперты.