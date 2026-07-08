Эксперт назвал самый дорогой месяц для отдыха в России

Средний чек на отдых в России в июне составлял 76 тыс. рублей, в июле - 97 тыс. рублей, а в августе он уже превышает 100 тыс. рублей. Об этом сообщила член комитета Российского союза туриндустрии (РСТ) по внутреннему туризму Оксана Булах на пресс-конференции.

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"Если мы говорим о среднем чеке, в среднем по рынку на июнь он составлял 76 тыс. рублей со средней продолжительностью семь ночей. Июль - 97 тыс. рублей со средней продолжительностью семь ночей, август - 105 тыс. рублей со средней продолжительностью 8,6 суток", - сказала она.

По Краснодарскому краю средний чек составляет 117 тыс. рублей, на Урале и в Сибири - 115 тыс. рублей. Экскурсионные туры продаются в среднем за 76,9 тыс. рублей при средней продолжительности 5,7 суток, номера в городских отелях - за 29,3 тыс. рублей (четыре ночи). В среднем цены на летний отдых в стране выросли на 2-3% к 2025 году.