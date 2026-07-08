Турэксперт объяснил, почему россияне стали выбирать короткий отдых

Российские туристы в 2026 году меняют модель отпуска, отказываясь от длительных поездок в пользу коротких, но более комфортных. Об этом на пресс-конференции РСТ «Экватор туристического сезона 2026» заявила член комитета Российского союза туриндустрии по внутреннему туризму, заместитель генерального директора национального туроператора «Алеан» Оксана Булах.

© runews24.ru

По словам эксперта, главная причина — стремление сохранить привычный уровень сервиса.

«Туристы, которые не готовы каким-либо образом пожертвовать привычным уровнем комфорта, как правило, выбирают отели того же уровня, но сокращают продолжительность своего отдыха в среднем на 3–4 суток», — пояснила Булах в беседе с «БИЗНЕС Online».

Она добавила, что в пляжном сегменте средняя длительность поездки сократилась на 0,7 дня, в сити-турах — на 0,8 дня, а самое заметное снижение зафиксировано в санаторном сегменте — почти на трое суток.

Этот тренд подтверждают и в Ассоциации туроператоров России. Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе ранее отмечала, что «туристы явно сокращают продолжительность отдыха и выбирают более дорогие отели», назвав это продолжением тенденции 2025 года. По её данным, средняя длительность отдыха снизилась с 10–12 дней в 2024 году до 7–8 дней в 2026-м, при этом доля бронирований отелей категории 4* и выше выросла на 18%.

Меняется и выбор жилья. По словам Булах, последние два года туристы активнее бронируют апартаменты и небольшие отели рядом с курортной инфраструктурой вместо крупных гостиниц. Сэкономленные средства они предпочитают тратить на знакомство с окрестностями, местную гастрономию и дополнительные впечатления. Растёт интерес к событийным путешествиям и объектам размещения, до которых легко добраться общественным транспортом.

Туристы отказываются от скидок в Абхазию из-за пробок на границе.

Туроператоры зафиксировали рост спроса на Занзибар в 3,5 раза.