$76.487.35

Покороче, но комфортнее: российские туристы массово сокращают отпуска ради дорогих отелей

runews24.ru

Российские туристы в 2026 году меняют модель отпуска, отказываясь от длительных поездок в пользу коротких, но более комфортных. Об этом на пресс-конференции РСТ «Экватор туристического сезона 2026» заявила член комитета Российского союза туриндустрии по внутреннему туризму, заместитель генерального директора национального туроператора «Алеан» Оксана Булах.

Турэксперт объяснил, почему россияне стали выбирать короткий отдых
© runews24.ru

По словам эксперта, главная причина — стремление сохранить привычный уровень сервиса.

«Туристы, которые не готовы каким-либо образом пожертвовать привычным уровнем комфорта, как правило, выбирают отели того же уровня, но сокращают продолжительность своего отдыха в среднем на 3–4 суток», — пояснила Булах в беседе с «БИЗНЕС Online».

Она добавила, что в пляжном сегменте средняя длительность поездки сократилась на 0,7 дня, в сити-турах — на 0,8 дня, а самое заметное снижение зафиксировано в санаторном сегменте — почти на трое суток.

Этот тренд подтверждают и в Ассоциации туроператоров России. Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе ранее отмечала, что «туристы явно сокращают продолжительность отдыха и выбирают более дорогие отели», назвав это продолжением тенденции 2025 года. По её данным, средняя длительность отдыха снизилась с 10–12 дней в 2024 году до 7–8 дней в 2026-м, при этом доля бронирований отелей категории 4* и выше выросла на 18%.

Меняется и выбор жилья. По словам Булах, последние два года туристы активнее бронируют апартаменты и небольшие отели рядом с курортной инфраструктурой вместо крупных гостиниц. Сэкономленные средства они предпочитают тратить на знакомство с окрестностями, местную гастрономию и дополнительные впечатления. Растёт интерес к событийным путешествиям и объектам размещения, до которых легко добраться общественным транспортом.

Туристы отказываются от скидок в Абхазию из-за пробок на границе.

Туроператоры зафиксировали рост спроса на Занзибар в 3,5 раза.