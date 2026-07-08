Не все отели успеют подготовиться к заселению туристов через Max

К 1 сентября подготовиться к заселению туристов через Max успеют, скорее всего, только крупные сетевые гостиницы с современным программным обеспечением. Такое мнение TourDom.ru высказал вице-президент РСТ, основатель юридического агентства «Персона Грата» Георгий Мохов, комментируя предстоящее вступление в силу новых требований.

Ранее министр экономического развития Максим Решетников сообщил, что с 1 сентября гостиницы с номерным фондом более 50 номеров должны обеспечить возможность заселения гостей через национальный мессенджер, если у них нет при себе документов. До этой даты отелям предстоит подключить информационные системы, установить необходимое оборудование и обучить персонал.

Однако участники рынка сомневаются, что процесс подготовки пройдет гладко.

«И так сезон ни шатко ни валко, туристов меньше, чем в прошлом году, а тут еще эти новшества. Не уверен, что успеем установить все, что нужно», – рассказал TourDom.ru отельер из Калининградской области.

Помимо сжатых сроков, вопросы вызывает и сама система. По словам инвестора отеля Indigo St. Petersburg-Tchaikovskogo Виктории Шамликашвили, Max пока не доработан, вопрос полноценной защиты персональных данных не выглядит убедительно, а его использование предполагает работу через личные учетные записи сотрудников на «Госуслугах». Кроме того, эксперт сомневается, что новая схема должна быть обязательной, поскольку туристы уже могут заселяться не только по внутреннему и заграничному паспортам, но и по водительскому удостоверению, биометрии или через сервисы «Госуслуг».

При этом отказ гостиницы заселить гостя через Max при наличии такой обязанности может быть квалифицирован как нарушение Правил предоставления гостиничных услуг и законодательства о защите прав потребителей, отмечает Георгий Мохов. В то же время у гостиниц остается и другой риск: если заселить человека без документа и не передать сведения в МВД в установленном порядке, штраф за нарушение миграционных требований может достигать 750 тыс. руб. Поэтому, по словам эксперта, в спорной ситуации отелям зачастую проще отказать в размещении, чем рисковать столь серьезными санкциями.

Еще одна проблема, на которую обращают внимание отельеры, – стоимость внедрения. По оценке Георгия Мохова, если гостиница уже использует современную PMS-систему, подключение обойдется примерно в 80 тыс. руб., если инфраструктуру приходится создавать с нуля — около 160 тыс. руб. плюс ежегодное обслуживание. Виктория Шамликашвили считает, что расходы будут значимыми – как однократные, так и ежемесячные.

Напомним, с 1 апреля 2026 года вступили в силу изменения в правила заселения в классифицированные средства размещения. Помимо внутреннего и заграничного паспортов, туристы могут использовать водительское удостоверение, биометрию или сервисы портала «Госуслуги».