Эрмитаж изменит цены на билеты

Государственный Эрмитаж с 14 июля введет новую систему продажи билетов, при которой стоимость посещения будет зависеть от времени суток и дня недели. Таким способом музей рассчитывает перераспределить поток посетителей и снизить нагрузку на залы в часы пик, пишет ТАСС.

Теперь вход с 11:00 до 16:00 будет стоить 1 200 руб. Посещение с 16:00 до 18:00 - 700 руб. По вторникам, пятницам и субботам, когда музей работает до 20:00, после 18:00 билет обойдется в 500 руб. Таким образом, вечерние сеансы окажутся в 1,7–2,4 раза дешевле дневных.

В Эрмитаже пояснили, что сейчас до 80% посетителей приходят с 11:00 до 16:00. Из-за этого возникает критическая нагрузка на инфраструктуру, а летом, когда температура воздуха повышается, находиться в музее в самые популярные часы становится менее комфортно.

В музее отметили, что простое снижение стоимости вечерних билетов не дало бы нужного эффекта. Поэтому одновременно с удешевлением вечерних сеансов было принято решение повысить дневной тариф.

Как рассказали в пресс-службе, в прошлом сезоне Эрмитаж в течение 4 месяцев проводил эксперимент с вечерними билетами по сниженной цене. Однако, в отличие от Москвы, где такая практика помогла перераспределить поток посетителей в ряде музеев, в Санкт-Петербурге большинство гостей продолжило выбирать дневное время. Иногда в последние часы работы музей посещали лишь 1,8% посетителей, хотя вся инфраструктура продолжала работать в полном объеме.

Новая система также должна помочь перераспределить посетителей между музейными комплексами на Дворцовой площади. Представители Эрмитажа напомнили, что по прежней единой цене днем можно посетить Главный штаб, где представлена коллекция искусства XIX века и произведения импрессионистов.