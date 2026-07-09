Ингушетия разработает стратегию развития автотуризма

В Ингушетии завершают подготовку концепции развития автомобильного туризма до 2035 года. Документ станет основой для создания новых маршрутов, развития инфраструктуры и поддержки туристических проектов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу республики Махмуда-Али Калиматова.

© tourdom.ru

По его словам, путешествия на автомобиле становятся все популярнее, поскольку туристы все чаще предпочитают самостоятельно знакомиться с регионами, их историей, природой и культурой. Калиматов отметил, что Ингушетия располагает хорошими возможностями для развития этого направления.

В республике уже реализуют несколько проектов для автотуристов. В частности, маршрут «В стране башен и легенд» вошел в число пилотных туристических маршрутов Северо-Кавказского федерального округа и размещен на федеральном портале «Путешествуем.РФ».

Для путешественников, которые отправляются в горные и предгорные районы, подготовили сеть из 21 кемпинговой площадки. Кроме того, на 50 объектах культурного наследия установили информационные таблички с QR-кодами. С их помощью туристы могут получить сведения о достопримечательностях и ознакомиться с маршрутами.

В рамках новой концепции власти также намерены развивать дорожную и придорожную инфраструктуру и создавать новые туристические продукты.