В России запустили спа-рейс

Что ждать от города, расположенного на севере России в тридцати километрах от побережья Белого моря?

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Я оказалась в необычном путешествии. С самого начала. Только я попала в аэропорт Шереметьево, так сразу увидела девушек в махровых халатах, на спинах которых красовалась надпись “НЕБО = МОРЕ”.

Как оказалось, авиакомпания Smartavia впервые в России решила запустить спа-рейс. Нет, не переживайте, все было максимально безопасно. На борту самолета никто не лежал в ванной и не делал массаж. Однако было весело! С нами летел пилот, читай, артист, который пел песни и развлекал пассажиров как мог.

А почему тогда спа-рейс? Как выяснилось, авиакомпания Smartavia вместе с косметическим брендом SNOW SEA запустила коллаборацию и прямо на борту самолета продемонстрировали тревел-сет, который затем и подарили всем пассажирам. В составе все важное и необходимое: сыворотка и крем для лица, крем для рук и патчи для глаз. Тестировали эти бьюти-средства стюардессы авиакомпании, кто как не они знают, насколько сильно страдает кожа от частых перелетов. Одна из самых важных проблем – это сухость, а вот этот наборчик призван помочь, ведь в составе баночек полезные водоросли, которые уже давно применяют в косметических целях и довольно успешно.

Через полтора часа я уже оказалась в Архангельске. Русский Север. Но лето тут бывает довольно жарким. На залитой солнцем набережной Северной Двины чудо как хорошо. Расскажу о пяти местах, которые обязательно стоить посетить в свою первую поездку в этот город.

Набережная Северной Двины

На меня она произвела неизгладимое впечатление. Широкая и длинная, ее протяжённость — около 7,5 км. Тут есть и пляж с символической надписью “Счастье не за морями”, есть зоны отдыха с лежаками, качелями и лавочками, столы для тенниса, игры в шахматы, разные кафешки. Есть пристани, от которых отправляются прогулочные кораблики.

На набережной можно встретить кудесников – это бронзовые фигурки сказочных, волшебных персонажей, внешне похожих на детей. Говорят, если потереть их хорошенько, то обязательно прибудет денежка. Терла, жду! А еще на набережной можно увидеть тот самый памятник Петру I, который украшает пятьсот рублей и сделать памятную фотографию. Но как рассказали нам местные, подобных памятников в России еще как минимум два, один в Питере, другой в Таганроге. Однако на купюре стоит надпись “Архангельск”. Да и вообще местные к императору относятся, мягко говоря, прохладно и есть за что его им не любить – он закрыл международную торговлю в Архангельске, по его указу, нельзя было строить традиционные суда и люди погибали во льдах.

А еще в городе можно наблюдать белые ночи. В Архангельске они длятся довольно долго – с 13 мая по 31 июля. Это 80 дней. На набережной в два ночи можно встретить влюбленные парочки и туристов, которые наслаждаются красивой картиной. А тут она поистине впечатляющая!

Северный морской музей

Музей находится в двухэтажном здании бывшего морского пассажирского вокзала Архангельска прямо на набережной. В 1970-х годах его создали моряки Северного морского пароходства, а первыми экскурсоводами стали ветераны и очевидцы исторических событий.

Сейчас у здания установлена «Ëла» — судно, построенное по проекту Архангельской судоверфи военного периода. В постройке судна и походе от Дубны до Соловков принимали участие архангельские подростки. «Ëла» — один из экспонатов выставки «Флот спасения», посвящённой подвигу детских судостроительных бригад Соломбалы в годы Великой Отечественной войны.

Местный Арбат

Проспект Чумбарова-Лучинского — пешеходная улица в центре Архангельска. Здесь деревянные разноцветные домики и интересные особнячки, которые когда-то принадлежали купцам, а сейчас во многих разные организации, музеи или кафе.

А еще тут привлекают внимание два памятника – один выдающемуся северному сказочнику и писателю Степану Григорьевичу Писахову, он получил широкою известность благодаря произведениям, в которых интересно описывал северную природу и истории из жизни поморов. А также Сене Малине, главному персонажу произведений Писахова.

Музей Архангельского водорослевого комбината

Здесь откроют тайну: как добывают ламинарию и фукус. Спойлер: до сих пор используется ручной труд, причем, это настолько тяжело, что женщин на такую работу не берут. Введут в курс дела, как когда-то из водорослей добывали йод, как их использовали для еды в блокадном Ленинграде и как до сих пор применяют в фармацевтической промышленности и косметологии.

Мне посчатливилось побывать в новеньком косметичексом цеху, где как раз и создают косметику бренда SNOW SEA, что легла в основу бортового набора, — и отсюда у проекта НЕБО = МОРЕ его «морская» половина.

Кроме того, прямо тут можно получить спа-удовольствие на косметике SNOW SEA с арктическими водорослями. Здесь есть специальные косметические кабинеты. А еще полакомиться всякими вкусностями, ведь на заводе производят мармелад, суфле в шоколаде, хлорофилл и другие полезности.

Ресторан “Поморский”

Ну как быть в Архангельске и не попробовать местные специалитеты? Мы отправились в ресторан “Поморский”, один из залов которого напоминает настоящую северную избу. Интерьер создан так детально, что можно даже увидеть за окошком деревенские пейзажи.

Это место славится тем, что здесь предлагают отведать поморскую кухню, рецепты собирают в экспедициях у бабушек в селах. Здесь много блюд из ценной промысловой рыбы архангельского края: сёмги, трески, палтуса и селёдки. Также в меню представлены домашние настойки из северных ягод и поморские десерты: морошка со сметаной и сахаром, архангельский пряник в сиропе из морошки, запечённое яблоко с муссом из белого шоколада.