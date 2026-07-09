В каких населенных пунктах стали дольше отдыхать россияне

Больше всего в первой половине 2026 года выросла продолжительность пребывания российских туристов в Салониках в Греции и селе Витязево Краснодарского края - в 3,8 и 2,1 раза соответственно. Об этом говорится в исследовании сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, с которым ознакомился ТАСС.

"Среди зарубежных направлений рекордный рост продолжительности проживания зафиксирован в греческих Салониках. Среднее время пребывания в отелях города выросло на 275% - с 1,7 дня в 2025 году до 6,3 дня в 2026 году. Второе место заняла столица Турции Анкара, где показатели увеличились на 162%, поднявшись с 1,9 до 5,1 дня. На третьей строчке расположился итальянский Римини: здесь путешественники теперь останавливаются в среднем на 6,1 дня вместо прежних 2,7 дня, что означает рост на 125%", - рассказали в компании.

В топ-5 также вошли город Пуэрто-Принсеса на Филиппинах, показавший увеличение длительности бронирований в 2,2 раза (с 1,8 до 3,9 дня), и Варна в Болгарии с ростом в 2,1 раза (с 1,9 до 4,2 дня).

Согласно исследованию, на внутреннем рынке также выделились несколько направлений, где отдыхающие предпочли значительно продлить свое пребывание. Абсолютным лидером по росту длительности проживания в России стало село Витязево в Краснодарском крае. Средний срок бронирования номеров здесь увеличился в 2,1 раза, достигнув 4,6 дня против 2,2 дня в 2025 году.

Заметные изменения произошли в Александрове, входящем в маршрут Золотого кольца: здесь показатель вырос на 91% (с 1,6 до 2,4 дня). В Туапсе средняя продолжительность проживания поднялась на 89% - с 2,1 до 3,9 дня. В Бугульме (Республика Татарстан) зафиксирован рост на 81% (с 1,6 до 2,8 дня). Список замыкает курортный поселок Джубга, где длительность поездок увеличилась на 58%, составив в среднем 2,4 дня вместо 1,5 дня годом ранее, сообщили в сервисе.