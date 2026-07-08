В Сочи проверили пляжи и море на наличие загрязнений

В Сочи продолжается системный контроль экологического состояния пляжных территорий. Об этом сообщает пресс-служба администрации города-курорта.

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По итогам последних проверок загрязнений береговой полосы и морской акватории не зафиксировано.

Отмечается, что осмотр берега проводится ежедневно. В этой работе задействованы сотрудники районных администраций, департамента курортов и туризма, а также арендаторы пляжных зон. Параллельно за состоянием акватории следят патрульные суда ГИМС МЧС России.

Экологическая обстановка на побережье остается стабильной, подчеркнули в мэрии.