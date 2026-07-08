В Херсонской области создадут две курортные зоны

В Херсонской области планируют создать две курортные зоны - на знаменитой Арабатской стрелке и в селе Хорлы.

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Как рассказал глава региона Владимир Сальдо, первая займет около 390 гектаров вокруг красивейшего розового озера Сиваш. В будущем ландшафтном парке организуют экологические тропы.

Также его территория подойдет для спокойного пляжного отдыха. В основном она останется "дикой", чтобы не нарушить природную гармонию.

Не собираемся закатывать берег в бетон, а хотим сохранить то, ради чего сюда едут люди, - обещал Сальдо.

То, над чем нужно поработать, - это строительство пирсов, детских и спортивных площадок, ресторанов, кафе, зон барбекю, создание тенистых аллей. Вокруг Сиваша появятся и так популярные сегодня у туристов, особенно жителей больших городов, глэмпинги.

Кроме Арабатской стрелки, в планы по развитию туризма в регионе вошло и село Хорлы, расположенное на побережье любимого большинством россиян Черного моря.

Природа и история подарили этому месту редкое сочетание богатств, - отметил глава Херсонщины.

Хорлы привлекательны как уютным заливом возле села, так и местами с лечебными грязями, наполненными ионами серебра.

Кстати, до революции местечко осваивала мать знаменитого основателя биосферного заповедника с мировым именем "Аскания-Нова" Фридриха Фальц-Фейна Софья Богдановна. Предприимчивое семейство в свое время построило в Хорлах порт.

Прибрежная полоса вновь приобретет красивый вид. Современные дизайнерские решения будут органично сочетаться со старинными зданиями портовых складов и морского вокзала.

Власти Херсонской области обсуждают идеи преображения Арабатской стрелки и Хорлов в обустроенные курорты со специалистами Единого института пространственного планирования России.

Губернатор региона уверен, что оба проекта - перспективные для частных инвестиций и привлекут представителей бизнеса.