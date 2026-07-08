Нижний Новгород летом особенно удобен для короткой поездки, а главные достопримечательности легко собрать в насыщенный маршрут на два дня. За выходные получится увидеть кремль, Волгу и Оку, Стрелку, старые улицы и лучшие смотровые площадки. Многие туристы задаются вопросами, что посмотреть в Нижнем Новгороде летом и как спланировать поездку, чтобы не тратить время? Рассказываем, как провести идеальные выходные в "столице закатов".

Главное о поездке

Для первого знакомства стоит начать с Нижегородского кремля, Большой Покровской улицы, Чкаловской лестницы и набережных.

На второй день рекомендуется добавить Стрелку, Ярмарку, канатную дорогу, парк "Швейцария" или "Щелоковский хутор".

Летом маршрут лучше выстроить при помощи пеших прогулок и коротких поездок на метро или такси.

День первый: исторический центр и виды на Волгу

Первый день логично посвятить верхней части города. Здесь сосредоточены главные исторические объекты и панорамы.

РИА Новости

Прогулка по кремлю

Нижегородский кремль - сердце города и база для любого туриста. Крепостные стены и 13 башен хранят многовековую историю. Внутри можно не только гулять по территории, но и зайти в музеи, а главное - подняться на стены и пройти круговым маршрутом, заглядывая в кладовые, хранящие исторические экспонаты.

Спуск по Чкаловской лестнице

Чкаловская лестница - один из символов города. С верхней площадки, рядом с кремлем, открываются шикарные виды для фотографий. А преодолев все 560 ступеней, закрученных в гигантскую восьмерку, можно спуститься сразу на Нижне-Волжскую набережную. Летом это лучшее место для прогулок у воды под вечерний бриз.

РИА Новости

Атмосфера на Большой Покровской

Большая Покровская улица - это нижегородский "Арбат". Она является пешеходной и идеально подходит для дневных и вечерних променадов. Здесь представлены исторические фасады, кафе, уличные музыканты и сувенирные лавки.

День второй: Стрелка, Ярмарка и панорамы города

Второй день можно выстроить вокруг нижней части города, чтобы прогуляться около водных артерий и посмотреть на город с лучших ракурсов.

Историческая Стрелка

Стрелка в Нижнем Новгороде - место слияния двух рек - Оки и Волги, давшее начало городу. В маршрут рекомендуется включить прогулку у воды и осмотр кафедрального собора Александра Невского. Лучшее время для визита - раннее утро или закат.

РИА Новости

Знаменитая Нижегородская ярмарка

Это историческое сердце торговли с уникальной архитектурой. Главный ярмарочный дом и старые гостиные дворы отлично связываются со Стрелкой логистически: они находятся в шаговой доступности друг от друга.

Поездка на канатной дороге

Канатная дорога в Нижнем Новгороде - это не просто транспорт через реку, а лучший летний аттракцион. Из кабинок открываются шикарные виды на сам город и волжские просторы.

Куда сходить в Нижнем Новгороде, если хочется природы?

При желании можно сменить асфальт и музеи на зеленые зоны. В этом случае в маршрут нужно включить следующие места:

РГ

Парк "Швейцария" - современный парк на склонах оврага с мостами, лестницами и видами. Идеально подходит для неспешной семейной прогулки, которая обязательно понравится детям, так как для них предусмотрены игровые площадки."Щелоковский хутор" - музей деревянного зодчества с атмосферой маленькой деревни прямо в черте города.Ботанический сад - спокойная альтернатива шумному центру, которая особенно красива во время летнего цветения.

Где в Нижнем Новгороде лучшие смотровые площадки?

Город стоит на холмах, поэтому видовых точек здесь множество.

У кремля и Чкаловской лестницы: классика на Стрелку.Набережная Федоровского: открытые пространства и вид на нижнюю часть города. Это лучшая точка для наблюдения за закатом.Верхне-Волжская набережная: интеллигентная прогулка с панорамами на Волгу.Канатная дорога: динамичный обзор с высоты птичьего полета.

Оптимальное время для визита - утро ради прозрачного воздуха или закат, недаром город называют "столицей закатов".

РИА Новости

Где гулять вечером, когда спадает жара?

Летом вечер оптимально оставить для кафе, музыки и подсвеченных улиц.

Большая Покровская улица: шум, огни, туристический вайб.

Рождественская улица: купеческий стиль, лучшие рестораны, джаз-клубы.

Нижне-Волжская набережная: прохладный ветер с реки и вид на подсвеченный кремль.

Что учесть перед поездкой летом, чтобы не испортить впечатление?

Обувь: понадобятся удобные кроссовки. В городе много спусков, подъемов и лестниц.Погода: открытые набережные сильно нагреваются, стоит брать воду и головные уборы.Жилье: рекомендуется бронировать в центре города, чтобы экономить время на логистике.Билеты: на речные прогулки и в топовые музеи на выходные стоит приобретать заранее.

Часто задаваемые вопросы

Что посмотреть в Нижнем Новгороде за два дня летом?

За это время можно посетить Кремль, Стрелку, Чкаловскую лестницу, Ярмарку и обязательно прокатиться на канатной дороге.

Куда сходить в Нижнем Новгороде в первую очередь?

Лучше сразу отправиться на площадь Минина и Пожарского и заглянуть внутрь Кремля - это историческое ядро города.

Можно ли обойти главные достопримечательности Нижнего Новгорода пешком?

Верхняя часть города компактна, поэтому в теплое время года прогулка по ней принесет удовольствие. Но нужно быть готовым к постоянным лестницам и перепадам высот.

Где в Нижнем Новгороде лучшие виды на Волгу и Оку?

Лучше всего на Оку и Волгу смотреть с Чкаловской лестницы, набережной Федоровского и из кабины канатной дороги.

Куда сходить в Нижнем Новгороде летом с детьми?

Канатная дорога, парк "Швейцария" с его игровыми зонами и Щелоковский хутор.

Заключение

Нижний Новгород хорошо подходит для поездки на выходные: за два дня можно увидеть исторический центр, кремль, Стрелку, набережные и главные панорамы города. Летом маршрут лучше строить вокруг прогулок, видов на реки и вечерних улиц: так город раскрывается ярче и спокойнее. Для первой поездки оптимален простой план: первый день посвятить кремлю и центру, второй - Стрелке, Ярмарке, канатной дороге и паркам.