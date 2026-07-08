В Петербурге начали бороться с псевдотелями

Предприниматели, которые готовы строить реальные гостиницы и санатории, а не жилье, закамуфлированное под апартаменты, получат статус приоритетного туристского проекта, внушительные льготы и гарантии. Но если продолжат продавать апартаменты как жилье, то рискуют разориться. Это следует из городских законов о создании благоприятных условий для развития туризма в Петербурге и об изменениях в закон о поддержке инвестиционной деятельности в городе. Единый документ с такими новациями, предложенный губернатором Петербурга, был принят в целом депутатами городского парламента на одном из последних заседаний весенней сессии и вступает в силу через 10 дней после его подписания.

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По документу, новые гостиницы и санатории Северной столицы могут получить статус приоритетного туристического проекта. При этом минимальная удельная стоимость строительства одного гостиничного номера при возведении нового объекта должна составлять не менее 11 миллионов рублей, а если здание реконструируется под отель — не менее 8,25 миллиона рублей. Менять назначение объекта с гостиничной и санаторной на другую функцию нельзя будет в течение 10 лет. Объекты обязательно надо будет внести в реестр и получить звездность.

Самое тонкое условие — запрет продажи отдельных помещений, то есть гостиничных номеров, в частную собственность по федеральному закону № 214 о долевом участии в строительстве. Это и является инструментом борьбы со схемой реализации апартаментов как жилья. Такой механизм девелоперы использовали, чтобы и квадратные метры продавать людям под проживание, и избегать обязательной социальной нагрузки в виде строительства детских садов, школ и поликлиник. Ведь сегодня строительный бизнес при возведении жилых кварталов обязан по закону обеспечить их всей необходимой социальной инфраструктурой. А для апартаментов такой нагрузки нет. По оценкам экспертов, размах рынка псевдожилья в Северной столице уже достиг трети от строящихся комплексов.

Теперь в случае нарушения условий соглашения, то есть все-таки при реализации апартаментов по старой схеме как жилья, инвестору придется заплатить в бюджет трехкратную стоимость создания поликлиник, детских садов и школ.