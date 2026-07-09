В России предложили ввести туристические карты для новобрачных

Фракция «Справедливая Россия» предлагает ввести туристические карты «Аист» для новобрачных, заявила на пресс-подходе первый заместитель председателя Комитета Госдумы по информполитике Марина Ким, подчеркнув, что соответствующее письмо уже направлено Министру экономического развития Максиму Решетникову.

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«Мы предлагаем сделать для новобрачных своеобразный бонус от государства. <...> Мы предлагаем назвать этот бонус, например, туристической картой "Аист". То есть любая пара молодоженов имеет право получить от государства карту, на которой был бы депозит в 25 тысяч рублей. Это сделано для того, чтобы молодая пара провела время вместе, создала крепкий фундамент для будущей семьи и, самое главное, родила детей в этой семье», — сказала Ким.

Она также поздравила россиян с Днем семьи, любви и верности.