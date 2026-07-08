Путешествие по Волге: теплоход, города и впечатления

Свой отпуск мы с женой решили провести на теплоходе. Мы заранее приобрели тур, в рамках которого судно заходило в пять разных городов России на Волге. Специально посещать эти города мы бы не стали, а посмотреть хотелось. Скажу сразу, что идея была не очень хорошей. На осмотр каждого города давали по три — пять часов, но увидели мы не так уж и много.

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Несколько слов скажу о теплоходе. Это трёхпалубное судно, построенное в Словакии в 1962 году. Теплоход носит сейчас имя Михаила Танича, хотя до 2010 года он назывался именем революционера Николая Щорса. Вмещает судно более 200 человек, но на борту находилось чуть более 120. Нам рассказали, что в двухтысячные годы судно прошло модернизацию, но от ретростиля так и не удалось избавиться.

Ах, белый теплоход, бегущая вода!

Мы с женой жили в двухместном номере, где был только умывальник, а туалет находился «на этаже». Телевизора в номере не было, как и кондиционера. Не было и кулера. Нам предлагалось наливать горячую воду в бойлере, а потом её охлаждать в графине, чтобы затем пить. Каюты на судне есть одно-, двух-, трёх- и четырёхместные, а также класса «Люкс».

На первой палубе у людей вместо окон были иллюминаторы. Москитных сеток не имелось, поэтому с комарами мы боролись самостоятельно. В тех номерах, где были туалеты, санузлы находились на некотором возвышении, и многим отдыхающим залезать туда было некомфортно.

Звук мотора слышался как на носу, так и на корме. Признаюсь, что мы из‑за этого и не высыпались. На судне было много лестниц, по которым спускаться или взбираться было не очень удобно. На одной из палуб имелись душевые комнаты. Кормили нас три раза в день, но без выбора меню. Были два ресторана — для верхней палубы и для нижней. Блюда там и там давали одинаковые.

Мне это напоминало советский санаторий, где всё рассчитывалось по граммам и калориям. Кормить стали лучше, где‑то через два дня: порции стали больше, и еда — разнообразнее. Развлекательная программа была такая же, что и в советские времена. Я ничего против не имею, но уже прошло столько лет… Основной контингент – люди в пожилом возрасте, видимо на них и было всё рассчитано.

В общем, если бы не экскурсии по городам, которые мы посещали по пути, то и делать на теплоходе было бы нечего. Безусловно, мы познакомились с жизнью и творчеством Михаила Танича, его нелёгкой судьбой, группой «Лесоповал», но хотелось узнать и увидеть и что‑то другое. Несколько раз мы проплывали шлюзы, и это было замечательное событие.

Одинокая колокольня и «Ухо планеты»

Правда, не всегда мы миновали их днём, а поэтому некоторые моменты пропустили. Первым городом, куда мы причалили, был Калязин в Тверской области. Правда, нас высадили не там, где сохранились исторические улицы и дома, а на берегу, где располагается частный сектор. Однако мы увидели Калязинскую колокольню и за дополнительную плату подплывали к ней на катере. Ещё побывали в краеведческом музее, издалека видели «Ухо планеты», или Калязинскую радиоастрономическую обсерваторию.

Нам рассказали, что Калязин существует с 1775 года. Сегодня это административный центр Калязинского района. В городе проживает чуть более 12 тысяч человек. Назван город, по одной из версий, по имени боярина Ивана Колягина, а по другой — это угро‑финское слово, которое означает «колу», то есть «рыбу».

У города богатая история, но в тридцатые годы прошлого века по приказу Сталина основная его часть, а также ещё множество других населённых пунктов были затоплены для того, чтобы реки Волга и Москва стали судоходными. Помимо этого, они снабжали водным ресурсом многие другие города и населённые пункты, а во время Великой Отечественной войны это сыграло большую роль в победе над врагом.

Рыли каналы в основном заключённые, строительство велось не один год, много человек отдали свои жизни на этой великой стройке. Гид показывала нам, каким был Калязин до затопления и после, рассказывала о его сохранившихся достопримечательностях. Безусловно, поражает Калязинская колокольня. Она была построена в 1800 году и входила в ансамбль Николаевского собора бывшего Николо‑Жабенского монастыря.

Строили её более шести месяцев. Выполнена она в стиле классицизма с элементами барокко. Видно её издалека. Колокольню снимали в фильме «Берег» по одноимённому роману Юрия Бондарева в 1983 году. Правда, всё, что было вокруг, — это декорации. Колоколов в здании уже нет давно, возможно, они лежат на дне реки, но точно не звонят.

Хотя некоторые люди утверждают, что это не так. Например, перед Великой Отечественной войной звучали характерные звуки, но, скорее всего, они имеют естественное происхождение. Некоторое время назад колокольня была отреставрирована, появилась насыпь вокруг. Почему‑то так получилось, что, когда катер, на борту которого находились туристы, причалил к берегу, полил сильный дождь.

Но нам он не помешал. На первом ярусе колокольни есть молельная комната, где можно приложиться к мощам, зажечь свечи, помолиться и так далее. А за 250 рублей можно подняться на второй ярус колокольни, откуда открывается вид на близлежащую акваторию. Ещё можно прикоснуться к сооружению и загадать желание. Говорят, что сбывается.

Помимо колокольни, мы увидели Свято‑Введенскую церковь. Возведена она была в XIX веке. Во внешнем облике видны русский и эклектический архитектурные стили: построенная из красного кирпича, церковь украшена белой краской и зелёными шатровыми куполами. К храму примыкает колокольня из двух ярусов.

Кстати, внутри храма есть икона с частицами мощей Макария Калязинского, а также гроб, который он сделал собственноручно. Рядом с храмом расположено кладбище, где встречались могилы XIX века. Ещё мы увидели Богоявленскую церковь, которая была построена в XVIII веке. Когда‑то там был краеведческий музей, где насчитывалось свыше 11 тысяч экспонатов. В настоящее время музей закрыт, а храм готовят к реставрации.

От поворота до поворота

Экспонаты из музея перевезут в другое здание. Возле храма стоят пушки и колокола. А ещё мы побывали в музее «Волгари», где рассказывалось об истории города Калязина. Там мы узнали о быте местных крестьян, о судоходстве, культурных особенностях региона, народных промыслах, купечестве, выдающихся личностях и многом другом.

Например, тогда бурлаками были не только мужчины, но и женщины, правда, им доставались суда поменьше. Некоторые экспонаты вызвали целую бурю эмоций, а что‑то мы увидели впервые. Экскурсовод показала, как вязать морские узлы, а также как из обычной верёвки сделать лестницу. Следующим пунктом нашего путешествия был город Плёс. Это уже Ивановская область. Основан он был в XII веке.

В настоящее время там проживает чуть более двух тысяч человек. В основном это одно-, двух- или трёхэтажные дома частного сектора. Промышленных предприятий в городе нет. По одной из версий, название происходит от старославянского «плёс» — озеро или «отрезок реки от поворота до поворота». У города тоже богатая история. Здесь, например, в XVIII веке возникли полотняные мануфактуры, суконные, кожевенные, винокуренные предприятия.

До XIX века город был в расцвете, а в конце XIX — начале XX веков превратился в «популярное дачное место». В годы советской власти это был город‑курорт. А ещё Плёс прославился тем, что там жил художник Левитан, туда приезжал Шаляпин, там снимался фильм «Минин и Пожарский». На мой взгляд, особенно смотреть в городе нечего, достаточно пройтись по его набережной, где все основные достопримечательности и расположены.

Например, это музей Левитана, музей пейзажа, Торговая площадь, Соборная гора, церковь Воскресения Христова у Торговой площади, Троицкая и Введенская церкви, а также скульптуры, созданные несколько лет назад. В городе мало асфальта, в основном все дороги выложены булыжником. Также на набережной есть торговые точки, где можно приобрести сувениры, продукты. А дальше нас ждали Тутаев, Рыбинск и Дубна, но о них я расскажу позже.