Спрос на отдых в Анапе в высокий сезон вдвое превысил прошлогодний

Спрос на отдых в Анапе в высокий сезон 2026 года увеличился вдвое по сравнению с 2025 годом. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

"До начала лета динамика составляла 45-50% к прошлому году, а в июне количество бронирований [в Анапе] увеличилось на 100% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года", - приводятся в сообщении слова вице-президента АТОР и гендиректора туроператора "Дельфин" Сергея Ромашкина.

Отмечается, что другие туроператоры также подтверждают уверенный рост в этом направлении. Так, более чем двукратную динамику - 129% - в летний период фиксируют в "Русском экспрессе". В "Интуристе", по данным АТОР, сообщают о плавном, но уверенном приросте в 25%, прогнозируя пик спроса во второй половине июля. Национальный туроператор "Алеан" информирует о росте количества бронирований на 36% на заезды в июле и августе.

По прогнозам Ромашкина, в 2026 году планируется достичь показателя в 3,7-4 млн туристов. Такой результат почти вдвое превысит итоги сезона 2025 года (2,5 млн), отмечает эксперт.

При этом, как подчеркивают в АТОР, рост загрузки анапских отелей не привел к повышению тарифов.

"Отельеры Анапы придерживаются сдержанной ценовой политики, стремясь вернуть лояльность гостей. Сергей Ромашкин оценивает средний рост цен год к году всего в 3-4%. В "Интуристе" и Let's Fly говорят о сопоставимых цифрах - 5-7%", - говорится на сайте.

Краснодарский край - один из основных туристических регионов России. Летом здесь популярен пляжный отдых, зимой - горнолыжные курорты.