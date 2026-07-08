В Красноярском крае вновь закрыли экотропу на вершину Большого Боруса

В Красноярском крае из-за регулярного появления диких хищников в непосредственной близости от пешеходных дорожек полностью ограничили доступ к туристическому объекту. Руководство природной зоны призывает граждан скорректировать свои планы на выходные дни ради сохранения жизни и здоровья.

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Всего через сутки после частичного возобновления работы экологической тропы «ЭкоБорус» администрация Объединенной дирекции заповедника «Саяно-Шушенский» и национального парка «Шушенский бор» была вынуждена вновь ввести тотальный запрет на посещение маршрута. Накануне, 7 июля, туристам разрешили доходить до местного водопада, горного озера Банзай и подниматься на вершину Большого Боруса. Однако уже 8 июля от отдыхающих стали массово поступать свежие сообщения о встречах с крупными медведями прямо на открытых участках, что повлекло за собой незамедлительную реакцию контролирующих служб.

Сотрудники природоохранной организации убедительно просят любителей активного отдыха не пытаться обходить установленные кордоны и шлагбаумы по скрытым лесным просекам. Вместо этого гражданам предлагают выбрать альтернативные безопасные направления для пеших походов по территории края. Сведения о точных сроках нормализации обстановки и повторном открытии горных локаций будут размещены отдельно.

Как сообщает красноярское общественно-деловое издание «ДЕЛА.ру», оперативное решение о блокировке путей принималось на основе прямой обратной связи от очевидцев. По информации представителей пресс-службы заповедного комплекса, игнорирование подобных предупреждений в период повышенной активности зверей несет прямую угрозу. Дополнительные рейды инспекторов помогут убедиться в отсутствии людей в опасной лесной зоне.